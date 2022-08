Milly Carlucci: la sua casa è un sogno per pochi, eccola!

Milly Carlucci, la sua casa è bellissima ed è davvero un sogno per pochi: eccola, il gusto rispecchia quello della conduttrice.

Come ormai da tantissimi anni a questa parte, Milly Carlucci è pronta a ripartire con una nuova edizione di Ballando con le stelle, programma orami diventato un must per l’autunno di Rai 1.

La nuova stagione televisiva vedrà dunque la Carlucci protagonista a tutto tondo, ma vi siete mai chiesti dove si riposa la conduttrice quando non è in studio? Ecco la sua casa, è davvero bellissima tanto da sembrare un sogno.

Come molti fan sanno, la conduttrice è ormai sposata da quasi quarant’anni con l’ingegnere romano Angelo Donati, con cui ha costruito una famiglia composta anche dai figli Angelica e Patrick.

Viste le sue origini, pare proprio che la dimora principale della Carlucci sia a Roma, ed è sicuramente un appartamento reso elegante e raffinato dal gusto unico della conduttrice.

Alcuni stralci della casa della Carlucci sono visibili direttamente sul suo profilo Instagram, grazie ai vari scatti pubblicati; si possono intravedere subito vere e proprie “chicche” nella residenza, che aiutano a dare un tocco sicuramente raffinato.

La casa pare sia composta, come riporta anche il sito periodicoitaliano.it, da un luminoso soggiorno al cui centro c’è un comodissimo divano, circondato da vari portafotografie spazi nei dintorni, candelieri d’argento e una grande vetrata, che pare dia sul giardino dell’abitazione.

Oltre a varie stanze, comprese quelle da letto, il bagno e la cucina, la casa della conduttrice ospita anche uno studio, dove la stessa Milly è solta lavorare. Durante la pandemia, oltre a sfruttarlo per le riunioni in collegamento video, abbiamo visto come la Carlucci abbia spesso avviato proprio lì delle dirette social, nelle quali ha coinvolto anche volti noti del suo programma come Carolyn Smith, Simone Di Pasquale e Fabio Canino.

Una casa sicuramente bellissima, dove la Carlucci può godersi i suoi momenti più intimi in attesa di ritornare in onda.