Grande Fratello Vip addio? Ecco cosa sta succedendo, è necessario!

GF Vip: il reality più atteso potrebbe essere rinviato. La data di inizio è prevista per il 19 settembre, ma probabilmente verrà sposata. Andiamo a scoprire il perché di questa decisione.

Occhi tutti puntati al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini si trova davanti ad una difficile decisione. Il reality non è ancora iniziato che già si pensa ad un suo rinvio.

Ma come mai? Come riporta il sito Gossip e Tv, il motivo è molto semplice: il suo inizio era previsto per lunedì 19 settembre, ma il 25 dello stesso mese tutta Italia è chiamata alle urne per votare, tra cui anche i vip che sono stati scelti come concorrenti.

Prima di entrare nella casa, i “vipponi” devono fare la quarantena di 5 giorni. E se escono anche solo per votare, quindi, non possono poi rientrare nella casa più spiata di tutta Italia.

Qualcuno potrebbe addirittura, però, decidere di non farlo, ma non sarebbe la pubblicità giusta da dare. Ma se si decide di votare, potrebbero saltare alcune puntate, dato che nella casa di Cinecittà non ci sarebbe nessuno da spiare.

GF Vip sarà rinviato?

Non è neanche pensabile che i concorrenti votino all’interno della casa. Insomma, cosa si potrebbe fare? Per il momento, l’unico scenario possibile sarebbe quello di rinviare l’inizio del Grande Fratello Vip.

La messa in onda del reality – come del resto l’anno scorso – si sdoppierà: andrà in onda il lunedì ed il giovedì. Se la prima puntata dovesse venir confermata al 19 settembre, Alfonso Signorini si troverebbe davanti ad un altro problema: giovedì 22 settembre, la Rai ospiterà il confronto tanto atteso fra Giorgia Meloni e Enrico Letta.

Intanto, in ogni caso, l’unico concorrente ad essere già stato confermato è Giovanni Ciacci, esperto di look che per anni ha condotto il programma su rai 2 Detto Fatto.

Sul web, in questi giorni, si stanno rincorrendo molte voci che riguardano anche la partecipazione dell’ex compagno della showgirl argentina Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

Ma anche la partecipazione di Ginevra Lamborghini – sorella della famosa Elettra – si fa sempre più insistente.

Ora non ci resta che attendere più informazioni a riguardo sulla messa in onda del Grande Fratello Vip. Secondo voi, sarebbe giusto rimandare la puntata di qualche giorno per permettere ai concorrenti di votare?