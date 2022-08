Dipendenza da cellulare: ecco come sconfiggerla

L’arrivo degli smartphone e delle loro funzionalità ha stravolto il mondo. Ecco come sconfiggere la dipendenza da cellulare

Tra gli 90 e gli anni 2000, il mondo ha attraversato dei cambiamenti epocali che hanno modificato radicalmente il modo di affrontare la quotidianità delle persone. L’utilizzo dei nuovi dispositivi è diventato incredibilmente elevato e questi hanno assunto particolare importanza per noi.

Grazie all’ideazione di smartphone innovativi e sempre più funzionali, le persone si sono ritrovate tra le mani dispositivi capaci di soddisfare numerose necessità. Tuttavia, non sempre questo è stato un bene, in quanto ha causato un utilizzo sproporzionato dei telefonini. Ecco, quindi, come sconfiggere la dipendenza da cellulare.

Quella da cellulare è una nuova dipendenza che si è sviluppata negli ultimi. Nuovi giochi, nuove modalità di intrattenimento e di svago hanno infatti reso lo smartphone uno dei dispositivi più utilizzati. Per cui vogliamo fornirti alcuni consigli particolarmente utili che ti aiuteranno a mettere da parte il telefonino e provare a sconfiggere la dipendenza da cellulare.

Il primo consiglio è quello di scrollare cbon più calma quando si visitano i vari social, come Instagram, Facebook, Tik Tok, ecc. Ricorda che il troppo tempo passato a scrollare le immagini e i video è rubato ad altre attività magari più interessanti.

Potresti, inoltre, pensare di separarti dal tuo smartphone per un po’ di tempo. Prova a programmare momenti della giornata in cui il tuo cellulare risulta spento o in un’altra stanza o luogo. Dedicati quindi ad altre attività che non comprendano l’utilizzo dello smartphone e vedrai che ne sentirai sempre meno bisogno.

Un’altra accortezza molto importante è quella di disattivare le notifiche. Spesso, infatti, queste possono distrarci dal lavoro o da qualunque altra attività che stiamo portando avanti. Il semplice ascolto del suono della notifica è infatti sufficiente a togliere attenzione rispetto a ciò che stavamo già facendo.