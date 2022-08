Tre frasi magiche e potenti da ripetersi ogni mattina: fai il pieno di energia e conquista i traguardi

Il momento del risveglio è un momento molto importante perché partire con il piede giusto è davvero fondamentale.

Ma il momento del risveglio non è molto importante soltanto perché è l’inizio della giornata ma anche perché appena ci svegliamo siamo estremamente sensibili e ricettivi.

L’importanza del risveglio

Al momento del risveglio così come al momento dell’addormentamento la frequenza del nostro cervello è molto bassa.

Quando la frequenza del cervello è bassa gli stimoli entrano molto più in profondità nella nostra mente. In sostanza al momento dell’addormentamento e al momento del risveglio la frequenza del tuo cervello è molto bassa e questo significa che il tuo cervello diventa una terra fertilissima capace di essere innaffiata con le parole migliori. Ma ovviamente quando la terra del tuo cervello è così fertile anche i pensieri negativi entrano assolutamente in profondità e quindi è molto importante dirsi le frasi giuste al momento del risveglio.

Mente ricettiva e programmabile

Queste tre frasi potenti che ti propongo ti daranno non solo energia ma ti daranno anche una maggiore concentrazione per raggiungere più facilmente i traguardi della giornata. Una prima frase molto importante è “sono grato di questa notte di riposo”. Non si ripeterà mai abbastanza il potere della gratitudine. Quando siamo grati di qualcosa la nostra energia aumenta, ci mettiamo in una giusta disposizione d’animo e le nostre potenzialità si amplificano. Dunque iniziando la giornata con un bel sentimento di gratitudine, sicuramente facciamo un pieno di energia e soprattutto diventiamo ricettivi nei confronti delle opportunità che ci potranno capitare.

La seconda frase

La seconda frase molto potente da ripetersi la mattina è “sono aperto a tutte le possibilità e voglio cogliere le opportunità”. Se siamo chiusi alle novità queste facilmente ci spiazzeranno e ci toglieranno energia e voglia di fare. Invece dobbiamo essere estremamente aperti alle opportunità. In sostanza dobbiamo vivere ciò che ci capita come una vera e propria opportunità e coglierne tutti gli aspetti positivi. A tantissime persone capita che gli vengano proposte delle ottime opportunità ma non le coglie semplicemente perché non le interpreta come tali. Dunque questa frase ci aiuta a scorgere quelle opportunità che magari altrimenti non vedremmo.

La terza frase

La terza frase può sembrare banalissima e scontata e invece non ce la ripetiamo mai abbastanza: "Io mi amo e mi rispetto". Tante esperienze della tua vita probabilmente ti hanno portato a non avere abbastanza amore e rispetto per te stesso e invece meriti tanto e questa frase te lo ricorda e ti mette sulla giusta lunghezza d'onda per non consentire ai pensieri negativi di toglierti energia e di buttarti giù. Insomma quando la terra della tua mente è fresca e fertile, annaffiala con queste tre acque preziose e potenti e la giornata sarà sicuramente molto più positiva.