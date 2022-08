Carote_ devi assolutamente saperlo se le mangi

Un alimento molto consumato, le carote sono un alimento salutare e delizioso, ma non dobbiamo dimenticare che bisogna fare attenzione a non commettere un errore molto comune.

Sappiamo che il loro periodo di raccolta corrisponde all’inizio dell’estate, sono ottime da consumare in ogni momento, dato che rappresentano un contorno o anche uno snack perfetto quando vogliamo sgranocchiare qualcosa.

Le carote hanno tanti poteri, tra le tante che hanno, sono diuretiche, depurative e ricchissime di minerali e vitamine, oltre a contenere del beta carotene, che è fondamentale per la salute della vista e quindi degli occhi, hanno anche grandi proprietà per la pelle e per le ossa. Sono impiegate anche per preparare degli ottimi dolci, oltre a delle zuppe gustose, ma la domanda sorge spontanea, le carote vanno pelate?

Pelare o non pelare, questo è il dilemma

Eh si, la domanda sorge sempre spontanea, le carote vanno pelate oppure no? Questo è sempre stato un vero dilemma per tanti. Per quanto riguarda la risposta è sicuramente negativa, dato che le carote non andrebbero pelate ed è bene saperlo per non commettere questo errore molto comune che va a privare la carota delle sue proprietà. Il motivo è molto semplice, dato che sulla parte superficiale dell’ortaggio si trovano i nutrienti della carota, se la si pela si finisce per gettarli. Piuttosto che pelare la “buccia”, è buona abitudine lavare sempre bene le carote per rimuovere tutti i residui di terreno che si depositano al di sopra. Altra cosa da evitare è di non gettare mai i ciuffi dato che si può preparare un delizioso pesto per condire la pasta o guarnire delle gustose bruschetta e tanto altro.

Quindi per tutti coloro che hanno l’abitudine di pelare le carote non andrebbe fatto e adesso sapete anche i motivi. Un’ottima abitudine è di procurarsi una spazzola in fibra di cocco, che è veramente molto efficace se si vuole pulire le carote. Questo utensile da cucina non deve mancare assolutamente se si vuole mangiare questo ortaggio nel modo giusto e non gettare delle parti essenziali che sono preziose per la carote e per noi stessi che la consumiamo regolarmente.