Gf, ricordate il mitico Fedro? Eccolo oggi, e davvero un’altra persona: che fine ha fatto uno degli storici concorrenti del reality show.

Tra qualche settimana prenderà il via la settima edizione del Grande Fratello Vip, col nuovo format del reality show che sembra ormai aver spopolato; il pubblico però presta sempre attenzione anche ai vecchi concorrenti della versione “nip”, molti dei quali divenuti oggi famosi.

Francesca Fialdini, Raffaella Fico e Guendalina Tavassi sono solo alcuni nomi presi ad esempio; ma vi ricordate invece del mitico Fedro, che prese parte alla terza edizione del Grande Fratello, vinta poi da Floriana Secondi? Eccolo oggi, un’altra persona.

Gf: ricordate il mitico Fedro? Eccolo oggi, un’altra persona!

Fedro Francioni, conosciuto da tutti semplicemente come Fedro, prese parte alla terza edizione del reality show, allora condotto da Barbara D’Urso e andato in onda nel 2003.

Quell’edizione fu vinta da Floriana, ma il pubblico ebbe modo di conoscere anche Luca Argentero, oggi affermato attore apprezzato tantissimo specie per la recente performance in Doc – Nelle tue mani; Fedro riuscì comunque a mettersi in mostra con la sua personalità e la sua simpatia.

Nella casa di Cinecittà, Fedro perse completamente la testa per la bella e affascinante Angela Sozio, nota per la sua chioma riccia e rossa; la loro storia si sviluppò solamente all’interno del reality show e naufragò una volta finito il gioco.

Purtroppo, Fedro dovette abbandonare il GF per un lutto familiare, che gli ha impedito di portare a termine il suo percorso. Oggi, il pubblico lo ricorda forse ancora con simpatia, ma in pochi sanno cosa fa oggi.

Il tempo è passato e Fedro sembra visibilmente diverso anche d’aspetto, come sottolinea il sito tipiu.com; l’uomo appare piuttosto dimagrito e si è fatto crescere una lunga e folta barba.

Nella vita lavorativa e privata, si è pienamente realizzato: lavora come speaker per l’emittente veneta Peter Pan ed ha costruito una bellissima famiglia (come si vede sui social) con la sua compagna, Elena De Poli, che l’ha reso papà del piccolo Gianfilippo.