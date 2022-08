Beverly Hills: il lutto che fa commuovere

La notizia che arriva ha sconvolto tutti. Ecco il tutto che fa commuovere: addio ad uno degli attori principali di Beverly Hills

La notizia di ieri, secondo cui Joe E.Tata di Beverly Hills è morto ha sconvolto tutti. Sono tantissime le generazioni che sono cresciute con il mito di questa fantastica opera televisiva e che hanno ricordi meravigliosi dei suoi personaggi che hanno fatto la storia della televisione americana e non.

Beverly Hills 90210 ha infatti proposto personaggi capaci di creare un legame profondo con i fan della serie e che, nel caso della scomparsa di Joe E.Tata, provocano emozioni fortissime nei telespettatori in caso di brutte notizie. Ecco, quali sono state le reazioni per il lutto che fa commuovere.

Ecco il lutto che fa commuovere: addio a Joe E. Tata

Joe E.Tata era uno dei personaggi principali di Beverly Hills. Pur non essendo tra gli assoluti protagonisti, infatti, l’attore era sempre presente in tutte le stagioni della serie, tanto da diventare uno dei personaggi più amati. A contribuire alla sua fama è stato certamente il Peach Pit, luogo dove il suo personaggio lavorava e in cui i ragazzi protagonisti si ritrovavano solitamente.

Nat, questo il personaggio, era riuscito a diventare amico fraterno di Bradon, uno dei protagonisti della serie. L’attore è venuto a mancare a 85 anni a causa di una triste malattia che gli era stata diagnosticata qualche anno fa: l’Alzheimer. Negli anni scorsi, sua figlia aveva avviato una raccolta fondi con lo scopo di pagare le cure dell’attore.

A dare la notizia della dipartita di Nat è stato uno dei suoi colleghi attori, Ian Ziering. La comunicazione è stata data attraverso un post di Instagram sull’account ufficiale dell’amico e collega di Joe E.Tata. “Joe era veramente eccezionale” ha dichiarato sul post Ziering parlando del loro rapporto e dello spirito dell’uomo.

Ian ha parlato di Nat come un uomo generoso e saggio, ma anche felice. Parlando anche di Beverly Hills, Ziering ha affermato che il Peach Pit sembrava una vera e propria scenografia che aveva al suo centro proprio la carismatica e amatissima figura di Nat. A tutti coloro che hanno avuto un pensiero si unisce il nostro per le più sentite condoglianze.