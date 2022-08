Una Vita anticipazioni, Genoveva potrebbe essere distrutta: la Salmeron pare correre un grandissimo pericolo, ecco cosa succede.

Anche oggi, come sempre, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda oggi sabato 27 agosto; Rodrigo Lluch è stato rintracciato e Aurelio è pronto a braccarlo, mentre Valeria è distrutta dai sensi di colpa e vorrebbe incontrarsi col marito, nonostante David spinga per fuggire per l’incolumità di entrambi.

Intanto Genoveva, dopo essere finalmente riuscita a trovare il chimico, pare debba fronteggiare altri problemi; la Salmeron potrebbe essere distrutta una volta per tutte, ecco cosa succede nella puntata di oggi dalle anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Genoveva potrebbe essere distrutta: ecco cosa succede nella puntata di oggi

Genoveva e Aurelio sono ai ferri corti ormai da tempo, tanto che la Salmeron ha addirittura interrotto ogni rapporto intimo, dato comunque da una sola attrazione fisica e non di certo dall’amore, che non ha mai unito i due.

Immischiandosi negli affari del marito, Genoveva è riuscita a rintracciare Rodrigo Lluch, ma a quanto pare prossimamente potrebbe avere problemi molto più personali da affrontare; la donna sembra infatti essere rimasta incinta, una situazione che la mette piuttosto a disagio.

A differenza di Aurelio, che vorrebbe un erede, Genoveva non ha nessuna intenzione di avere un figlio con Aurelio; stando alle anticipazioni la gravidanza verrà confermata e la Salmeron cercherà di trovare qualcuno che la aiuti ad abortire.

In casa Quesada, intanto, Marcelo è schierato ovviamente col suo signore, Aurelio, e così chiede a Luzdivina di indagare sul passato di Genoveva; parlando con Lolita, la cuoca viene a sapere del rapporto passato fra la Salmeron e Felipe, riferendo tutto a Marcelo. Come sfrutterà queste informazioni il maggiordomo?

Intanto, ancora sconvolti per le scritte ingiuriose trovate nel quartiere, i commercianti decidono di chiedere aiuto a David per fermare Manas, individuato da tutti (a ragione) come colpevole dell’accaduto. Lolita invece decide di andare a pranzo fuori con Fidel, suscitando il disappunto di Ramon che comincia a farsi un’idea sul rapporto tra i due.