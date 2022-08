Silvia Toffanin: dagli esordi ad oggi è molto cambiata, eccola

Silvia Toffanin, dagli esordi ad oggi è molto cambiata: ecco il prima e il dopo della conduttrice, ve la ricordate?

Silvia Toffanin è ormai diventato uno dei volti di punta Mediaset, tanto che c’è chi già l’ha eletta come erede di Maria De Filippi; sebbene abbia sostanzialmente condotto solo Verissimo, la conduttrice ha mostrato tantissimo talento, competenza e pacatezza.

Visti i risultati, anche il prossimo anno verrà confermato il doppio appuntamento nel week end per il suo programma, segno della crescita esponenziale della Toffanin; ma ve la ricordate da giovanissima? Eccola.

Silvia Toffanin, dagli esordi ad oggi è molto cambiata: ecco il prima e il dopo

Dopo vari “lavoretti” da adolescente, la Toffanin ha iniziato una carriera da modella partecipando alle selezioni di Miss Italia 97; da quel momento in poi, ha sfilato per diversi marchi tra Roma e varie città d’Europa.

Di ritorno da Parigi, partecipa al casting di Passaparola, alla ricerca di modelle e ballerine; proprio il game show di Gerry Scotti segnerà l’esordio in tv della Toffanin, che si mette in mostra da giovanissima come “letterina”, al fianco di un’altrettanto giovane Ilary Blasi.

Da quel momento in poi la carriera della Toffanin è decollata, e mentre ha continuato a coltivare l’amicizia con la Blasi si è iscritta all’albo dei giornalisti nel 2004 e poi ha ottenuto una laurea in Lingue e letterature straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Come si vede, la bellezza di Silvia è rimasta intatta; i suoi lineamenti dolci, il suo sorriso illuminante il suo corpo scolpito non hanno fatto altro che beneficiare, in questi anni, del fascino della maturità.

A quasi 43 anni, la Toffanin sembra essere nel pieno della sua maturità, sia per il fascino che per la sua carriera; inoltre, ormai da diverso tempo ha trovato stabilità sentimentale con Pier Silvio Berlusconi, di cui è la compagna ormai dal lontano 2002 e con cui ha avuto due bellissimi bambini, Lorenzo Mattia (2010) e Sofia Valentina (2015).