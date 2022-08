Scopriamo insieme come possiamo realizzare un buonissimo piatto con un ingrediente particolare, ovvero i ceci.

Come sapete ci piace farvi realizzare delle ricette innovative ma che allo stesso tempo siano molto veloci e semplici da fare, come in questo caso, perchè è bello passare del tempo in compagnia della nostra famiglia e non dietro ai fornelli.

Quindi cerchiamo di capisce insieme come possiamo realizzare questa ricetta con i ceci che stupirà tutti i presenti e che andrà via nel giro di pochissimo tempo, ne siamo assolutamente certi.

Ceci: ecco la ricetta che non ti aspetti

La ricetta di oggi è completamente senza uova quindi va benissimo anche per chi ha dei problemi con il colesterolo, stiamo parlando di una frittata con i ceci che è un piatto veramente molto sano e ricco di fibre e non solo.

Possiamo portarla anche in ufficio se vogliamo come pranzo oppure come cenetta leggera per la sera accompagnata da un buonissimo contorno di verdure, ma cosa ci occorre? Queste sono le dosi per 4 persone:

150 gr di farina di ceci

230 ml d’acqua

1/3 di cucchiaino di curcuma

1 cipolla

1 patata

1 rametto di rosmarino

3 foglie di salvia

1 cucchiaio di origano secco

Olio d’oliva evo

Sale marino integrale

Iniziamo con la preparazione vera e proprio mescolando la nostra farina di ceci, che avremmo messo in un bel recipiente con l’acqua e la curcuma, poi quando abbiamo una sorta di pastella molto fluida la lasciamo riposare per due ore al fresco.

Nel mentre possiamo tagliare le nostre erbe aromatiche, grattare la cipolla e la patata e condiamo tutto con un goccio di olio e sale, che andremmo a versare nel contenuto della nostra pastella.

Prendiamo poi una padella antiaderente e ci mettiamo un goccio di olio, versiamo il nostro impasto con un mestolo e facciamo cuocere le nostre super frittatire ci ceci che saranno veloci e buonissime.

Ovviamente devono essere cotte da tutti e due i lati, quindi poi giriamole come una normalissima frittata, ma possiamo realizzare anche un’altra versione, questa volta cotta in forno con gli agretti dentro.

Che dite? Ecco gli ingredienti in questo caso:

200 gr di farina di ceci

1 mazzo di agretti

1 porro grande

2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

Curcuma (per dare un pò di colore)

Sale, pepe e acqua

Iniziamo come sempre con la stessa procedura, ovvero in un contenitore mettiamo la farina di ceci con l’acqua, l’olio e la curcuma, il sale ed un po’ di pepe, deve venire una pastella senza grumi, mi raccomando.

Facciamo sempre riposare un paio di ore in frigorifero e nel mentre prepariamo gli agretti ed il porro, devono andare per qualche momento in padella con un filo di olio a crudo, devono essere solamente saltati appena non completamente cotti.

Accendiamo quindi il nostro forno a 180 gradi e quando è caldo possiamo mettere dentro il contenitore che avremmo rivestito con carta da forno ed al suo interno messo la pastella con la farina di ceci e gli agretti dentro.

Cerchiamo sempre di livellare il tutto e lasciamo in forno per circa una ventina di minuti, il risultato sarò buonissimo ed anche bello da vedersi, ricordiamoci che deve dorarsi un pochino in superficie.