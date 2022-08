Michelle Hunziker: sapete quant’è il suo patrimonio? Wow

Volete scoprire a quanto ammonta il patrimonio di una delle presentatrici più amate della nostra televisione, Michelle Hunziker?

È una delle presentatrici più amate della nostra televisione, Michelle Hunziker è tornata alla ribalta sulle cronache rosa dopo essersi separata dal marito Tomaso Trussardi: infatti, aveva trovato di nuovo la felicità insieme al chirurgo ortopedico e professionista di medicina estetica, Giovanni Angiolini, già noto al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello.

Ma dopo pochi mesi, questa passione sembrerebbe svanita ed una fonte vicino a loro ha fatto sapere al settimanale Chi “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”.

Michelle Hunziker può contare sull’affetto delle sue tre bellissime figlie: Aurora, nata dall’amore con il cantante Eros Ramazzotti; Sole e Celeste, che sono il frutto dell’amore con l’imprenditore Tomaso Trussardi.

La conduttrice ha presentato numerose trasmissioni, accanto a dei personaggi molto noti, come Gerry Scotti ed Ezio Greggio.

Michelle Hunziker: quanto ammonta il suo patrimonio?

Si è divisa, nel corso degli anni, tra il nostro Paese e la Germania diventando una delle presentatrici più amate di sempre.

La Hunziker si è trasferita a Milano quando aveva 17 anni ed inizia a sfilare per i più importanti stilisti, come Giorgio Armani e Rocco Barocco.

La Hunziker esordisce in tv con Gerry Scotti nel 1995. E lo stesso anno inizia una relazione con Eros Ramazzotti.

Da quel momento in poi, la presentatrice è stata al timone di diversi programmi, come Striscia la Notizia, Sanremo, Zelig – che ha condotto per alcuni anni con Claudio Bisio – ed ha anche recitato a fianco di Fabio De Luigi nella sit – com Love Bugs, solo per citarne alcuni.

Ma siete curiosi di scoprire a quanto ammonta il suo patrimonio? Ovviamente non si può sapere con certezza, ma tramite Billianz (una rivista tedesca), nel 2012, ha stimato che Michelle Hunziker abbia percepito più di 8 milioni di euro.

Mentre nel 2018, grazie alla conduzione di Sanremo, la conduttrice per 5 serata sembra che abbia percepito circa 500 mila euro.

Ma non solo: Michelle Hunziker si è avvicinata alla musica ed un suo video musicale al momento della sua uscita ha registrato più di un milione di visualizzazioni.