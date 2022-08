Un destino beffardo si è portato via la grande attrice Paola Cerimele. Poche ore prima aveva pubblicato una bella notizia sui suoi profili social.

Tutto è accaduto nel giro di qualche minuto e Paola Cerimele – famosa attrice cinematografica e teatrale di origini molisane nonché insegnante di recitazione e dizione – è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e dei suoi numerosi fans. La donna, a soli 48 anni, è morta sotto gli occhi del compagno, Raffaele Lombardi, anche lui attore. Poco prima aveva pubblicato una bella notizia sui social.

I due si trovavano sulla Trignina, in Molise, a bordo di una Fiat Panda che, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è schiantata frontalmente contro un’Audi. Lombardi si trova in gravi condizioni mentre per la 48enne Paola Cerimele non c’è stato nulla da fare. Alla guida del veicolo c’era il compagno della vittima: dopo la visita ad Agnone, stavano tornando a Roma, dove vivevano. L’uomo, dopo essere stato trasferito in eliambulanza dall’Ospedale di Vasto a quello di Pescara, al momento risulta essere in coma in condizioni gravi.

Proprio ieri Paola Cerimele aveva condiviso sui suoi profili social la sua gioia per aver riabbracciato i suoi colleghi con cui ha condiviso il set del film Non ti muovere. Su Facebook le foto con Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini e il messaggio per loro: “Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: “Paola sei in Agnone?” Rispondo: “sì, a casa”. “Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c’è un amico che ti vuole salutare”. Incuriosita dico: “ok, arrivo”. Apro le tende del forno di Manuela Di Lullo e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci“. Nel corso della sua lunga carriera Paola Cerimele aveva lavorato in molti film e in decine di spettacoli teatrali. Era anche un’apprezzata insegnante di recitazione e dizione e aveva fondato in Molise la Compagnia Stabile di recitazione insieme al compagno. Solo pochi giorni faun’altra grande perdita per il cinema: a 73 anni è morta Olivia Newton John, l’indimenticabile Sandy di Grease.