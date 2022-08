Sonia Lorenzini dopo il GF, il messaggio stupisce tutti: l’influencer torna a parlare e lascia tutti quanti senza parole, da non credere.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta a fare il suo esordio su Canale 5, ma mentre il pubblico aspetta di vedere da vicino i nuovi “vipponi” vecchi protagonisti si prendono la scena.

Ad esempio, dopo l’intervista di Adriana Volpe, ha sorpreso tutti quanti anche il messaggio di Sonia Lorenzini, una vecchia conoscenza di Canale 5; ecco come sono andate le vacanze dell’influencer.

Sonia Lorenzini dopo il GF: il messaggio stupisce tutti

Classe ’89, Sonia si è fatta conoscere dal grande pubblico inizialmente con Uomini e Donne; nel 2016 sbarca infatti nel programma per corteggiare il tronista Claudio, anche se le cose per lei non finiscono nel migliore dei modi.

Maria De Filippi decide comunque poi di darle un’altra possibilità mettendola sul trono, anche se la relazione con la sua scelta è poi naufragata dopo il programma; nel 2020, Alfonso Signorini la chiama per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dandole l’opportunità di farsi conoscere ancora meglio dal pubblico.

Seguitissima sui social, in molti avranno capito come la Lorenzini abbia una grande passione: viaggiare. A quanto pare in quest’estate oltre a recarsi in fantastiche location del nostro paese ha deciso di recarsi in Portogallo, godendo delle meravigliose spiagge e dei meravigliosi paesaggi lusitani.

In una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, la vediamo di spalle in riva al mare, avvolta dall’aura dorata che arriva dal riflesso del sole sull’acqua e sulla sabbia; elegante come non mai, con la lunga chioma bionda sciolta, l’influencer sfoggia anche un corpo da sogno.

“Non viaggio per andare in qualche posto ma semplicemente per andare …

Non conosco miglior cura di questa e non mi importa della fatica o di ciò che ho lasciato alle spalle ….Vivo il presente 🤍” sono le parole aggiunte nella didascalia per accompagnare il post, riempito da tantissimi like da parte dei suoi fan.