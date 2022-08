Limoni, questo lo devi sapere assolutamente: sapevi che l’agrume può non essere utilizzato solamente in cucina? Ecco perché.

Tra gli agrumi più apprezzati e utilizzati nel nostro paese c’è sicuramente il limone, frutto dell’omonima pianta appartenente alla famiglia delle Rutaceae; ibrido tra l’arancio amaro e il cedro, è utilizzato per limonate o per condire i contorni o i secondi piatti.

Ma sapevi che il limone può essere utilizzato anche in tantissimi altri modi, anche al di fuori della cucina? Ecco gli utilizzi che forse non conoscevi ma che potrebbero esserti molto utili.

Limoni, questo lo devi sapere assolutamente: ecco gli altri modi per poter utilizzare quest’agrume

Il limone non è soltanto utile per i dolci, per condire o magari per realizzare un gustoso limoncello, ma può essere impiegato con molta efficacia anche lontano dalla cucina.

Ad esempio, può essere impiegato per dare nuovo vigore alla lattuga, rimasta magari per troppo tempo in frigorifero; con un po’ di succo di limone mischiato ad acqua, la lattuga può tornare come fresca.

Un altro impiego per cui il limone può essere molto utile è per le pulizie. Con la sua buccia, possiamo eliminare tutti i residui presenti sulla grattugia, sgrassando e anche igienizzando un utensile solitamente difficile da pulire; inoltre, insieme ad altri elementi naturali come ad esempio il bicarbonato, ha un effetto sbiancante.

Strofinando la zona macchiata e lasciando riposare l’indumento per qualche ora per poi lavarlo, possiamo arrivare a rimuovere anche macchie ostinate; ha inoltre la funzione di rimuovere il calcare, in accordo questa volta con un po’ di cotone intinto proprio di succo di limone.

L’agrume può poi essere impiegato nel mondo del beauty, essendo un ottimo esfoliante naturale per la pelle; miscelando il succo con lo zucchero, possiamo ottenere uno scrub da usare su tutta la pelle.

Infine, il limone può essere usato come sbiancante anche per le unghie; anche qui, basta metterle per circa dieci minuti nel succo di limone e poi risciacquare. Strofinando mezzo limone sulla parte punta da una zanzara invece, si può alleviare il prurito.