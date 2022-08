Ezio Greggio: i figli sono bellissimi, eccoli

Non tutti conoscono i figli del famoso conduttore televisivo, Ezio Greggio. Ecco chi sono e cosa fanno oggi i due

Ezio Greggio è certamente uno degli attori e conduttori televisivi più famosi in Italia. Divenuto incredibilmente popolare grazie alla sua conduzione di Striscia La Notizia, insieme al suo inseparabile collega Enzo Iacchetti, Greggio è ormai il volto del tg satirico e non può esserci una stagione senza la sua conduzione divertente e spiritosa.

Negli anni Ezio Greggio è infatti diventato il simbolo di una tv spiritosa e di un umorismo leggero e semplice. Seppur ricopra un ruolo di spicco della televisione italiana, non tutti conoscono bene la vita privata di Ezio Greggio. In questo articolo, infatti, vogliamo mostrarti chi sono e che cosa fanno i suoi due figli.

Ecco chi sono i figli di Ezio Greggio

Diventato negli anni il volto storico del tg satirico trasmesso su Canale 5, Striscia la Notizia, Ezio Greggio ha conquistato milioni di telespettatori, entrando nel cuore di chi ama il suo modo di fare televisione. La sua carriera di attore, conduttore e comico è stata costellata da numerosi successi, incoronandolo per anni come presentatore più divertente della tv.

Ma oltre la sua carriera incredibile, vi è un uomo che non ama moltissimo mettersi in mostra e parlare di ciò che gli accade dietro le quinte. Tuttavia, sulla vita privata di Ezio Greggio ci sono molte informazioni che faranno sicuramente piacere ai suoi fan. Ecco, quindi, chi sono e cosa fanno oggi i suoi figli.

Durante la sua carriera, Ezio Greggio è stato spesso al centro del gossip e della cosiddetta “cronaca rosa” per via dei suoi numerosi flirt e storie d’amore spesso “sgamate” da paparazzi e fotografi. Oggi Ezio Greggio sta vivendo una relazione sentimentale con Romina Pierdomenico, collega conduttrice che ha lavorato con lui durante l’edizione 2019 de La Sai l’Ultima?

Ma prima della donna con cui si frequenta attualmente, Ezio Greggio ha avuto anche un’importante relazione sentimentale con Isabel Bengochea. I due si sono infatti sposati e hanno portato avanti un matrimonio per circa 20 anni, da cui sono nati i suoi due figli: Giacomo e Gabriele.

Il più grande dei due è Giacomo e di lui si sa che è un ragazzo molto riservato e che non ama stare sotto i riflettori per via della carriera del padre. Oggi è uno scrittore e lavora e vive a Londra come direttore di vendite. Anche Gabriele, come suo fratello maggiore, vive a Londra e fa l’attore.