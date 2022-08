Carmen Di Pietro: l’incubo dopo l’Isola, non può farne a meno

Dopo l’avventura da incubo avuto sull’Isola dei Famosi, ora Carmen Di Pietro annuncia che non può farne a meno: ecco di cosa

La bellissima showgirl campana è stata una delle protagoniste della scorsa edizione de l’Isola dei Famosi, programma condotto ormai da molto tempo dalla splendida Ilary Blasi. La donna non ha infatti dimenticato la sua avventura, molto apprezzata dai fan del reality show e da moltissimi telespettatori che l’hanno seguita durante tutto il suo percorso.

In particolare, qualcosa deve essere rimasto impresso nella mente della splendida showgirl e soubrette di Salerno, tanto da avere dei risvolti importanti anche nel modo in cui ha deciso di vivere la sua vita privata. Dopo l’esperienza da incubo vissuta su l’Isola dei Famosi, infatti, Carmen Di Pietro ha deciso di non poter farne a meno. Ecco di cosa stiamo parlando.

Dopo l’esperienza da incubo a L’Isola Dei Famosi, Carmen di Pietro non può fare a meno di crackers e frutta

L’esperienza di Carmen Di Pietro all’Isola Dei Famosi è stata certamente positiva, ma è stata anche arricchita da episodi da incubo. La showgirl di Salerno, dopo aver fatto la sua seconda esperienza nel reality show, ha dovuto affrontare le difficoltà della fame.

La donna ha infatti sempre reso pubblico il suo amore per il buon cibo, oltre ad essere abituata a consumare almeno 250 gr di pasta al giorno. Non casualmente, infatti, i suoi piatti preferiti sono proprio la carbonara e le deliziose fettuccine.

Tuttavia, durante un’intervista a Tele Sette, la bellissima showgirl ha affermato di essere stata molto influenzata dalla sensazione di fame provata sull’Isola. Dopo quell’avventura, infatti, ha dichiarato di portare sempre con sé in borsa un pacchetto di cracker o, in alternativa, un po’ di frutta. La 57enne ha dichiarato che non li mangia, ma sapere di averne sempre con sé le dà molta sicurezza.

L’esperienza fatta durante lo show deve averla cambiata molto e, per sua stessa ammissione, l’ha aiutata a rafforzare il rapporto con il suo amatissimo figlio, Alessandro. Il ragazzo ha ormai 20 anni e studia all’Università, ma il suo rapporto con lui, negli ultimi mesi, è migliorato tantissimo dopo l’esperienza da incubo vissuta sull’isola dell’Honduras.