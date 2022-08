Calore eccessivo? Combattilo con questi trucchetti

Esistono trucchetti molto efficaci e veloci da attuare che ti permettono di combattere il calore eccessivo. Ecco come fare

Siamo in piena estate, e ad agosto in tutto il Paese si registrano le temperature più roventi e difficili da sopportare. In questa stagione particolare, poi, le difficoltà sono state moltiplicate dalle temperature record fatte registrare da maggio in poi, le quali hanno messo in ginocchio campi di coltivazione, imprese e cittadini.

Tra i maggiori pericoli dell’estate, infatti, ci sono proprio le conseguenze che il caldo torrido può apportare alla salute degli esseri umani. È molto importante, dunque, fare in modo di tutelarsi e pensare alla propria integrità fisica: ecco, quindi, alcuni trucchetti molto efficaci e veloci da attuare che ti permettono di combattere il calore eccessivo.

Ecco alcuni trucchetti contro il calore eccessivo

Durante l’estate è piuttosto normale avere problemi con le alte temperature. Tuttavia, quando il caldo eccessivo diventa insopportabile potrebbero emergere particolari difficoltà che hanno la possibilità di minare la nostra salute. Ecco, quindi, alcuni trucchetti contro il calore eccessivo.

Bottiglia di plastica

Spesso i migliori risultati possono essere raggiunti facilmente e in maniera veloce grazie a semplici idee. È il caso di un metodo molto efficace divenuto molto popolare grazie ad un video diffuso sul web che ha superato le 14 milioni di visualizzazioni. Si tratta di un metodo che consiste nel realizzare con delle forbici alcune aperture sul retro di due bottiglie di plastica.

Successivamente sarà necessario scaldare la punta di un cacciavite in modo da poter creare facilmente alcuni fori sulla bottiglia, facendo attenzione a non bucare la sua parte inferiore. Poi serve mettere le bottiglie ai lati del ventilatore e inserirne all’interno alcuni cubetti di ghiaccio, creando un piccolo climatizzatore fatto in casa;

Sale grosso e ghiaccio

Un altro metodo consiste nell’utilizzare due ingredienti facilmente reperibili: sale grosso e ghiaccio. Per prima cosa prediamo un contenitore piuttosto grande, insieme a ghiaccio e sale grosso. Successivamente, riempite il contenitore con il ghiaccio e poi versateci il sale. Preparato poi il composto mettetelo davanti al ventilatore, in modo da rinfrescare l’aria prodotta dall’apparecchio;

Altre idee

Oltre a realizzare degli strumenti e apparecchi notevoli ed efficaci fatti in casa, è necessario non dimenticare alcune accortezze fondamentali. Ricordate di non far riscaldare troppo la casa, magari abbassando le serrande delle finestre esposte al sole. Infine, non utilizzate troppi elettrodomestici contemporaneamente e spegnete le luci con lampadine ad incandescenza, preferendo quelle Led.