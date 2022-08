Grande Fratello: problemi seri per il programma, cosa succederà?

Grande Fratello Vip: il conduttore, Alfonso Signorini, dovrà cercare di risolvere alcuni problemi legati alle elezioni del 25 settembre. Cosa succederà?

Fra meno di un mese, i concorrenti del Grande Fratello Vip varcheranno la ormai famosa porta rossa ed entreranno nella casa più spiata di Italia.

Alfonso Signorini è affiancato da due grandi personaggi della tv italiana: potremmo rivedere ancora una volta nelle vesti dell’opinionista Sonia Bruganelli. E una nuova new entry: Orietta Berti.

Ancora non è iniziato e il conduttore dovrà fronteggiare una serie di problemi legati alle prossime elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre, ma anche al Covid.

Anche se alcune restrizioni si sono allentate, i vip, che entreranno nella casa, dovranno rispettare il periodo di quarantena, di 5 giorni.

GF Vip: i primi “problemi” da risolvere

Ma, come si può leggere sul sito di Dagospia, però queste restrizioni dovrebbero valere anche quando usciranno dalla casa per votare il prossimo 25 settembre.

L’inizio del reality è previsto per il prossimo lunedì 19 settembre dove Alfonso Signorini presenterà i nuovi concorrenti, mentre il giovedì successivo dovrebbero entrare gli altri vip.

Dopo pochi giorni dalla loro entrata, quindi, dovrebbero uscire per votare. Ma per rientrare nella casa dovrebbero di nuovo rispettare la quarantena dei 5 giorni. Cosa farà Alfonso Signorini ad arginare questo problema?

Questo però non è l’unica preoccupazione legata alle elezioni: infatti, la seconda puntata dovrà scontrarsi con un appuntamento molto importante che vedrà il confronto fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, che andrà in onda su Rai 1.

Mentre Alfonso Signorini e gli autori del programma si trovano davanti a dei problemi da risolvere, vediamo chi saranno i primi concorrenti che varcheranno la porta rossa. Il primo concorrente ufficiale del reality è Giovanni Ciacci.

Si è parlato spesso anche che questi altri vip dovrebbero entrare nella casa, anche se non è stato ancora ufficializzato: Chadia Rodriguez, rapper; Asia Gianese, influencer; Antonino Spinalbese, imprenditore ed ex compagno di Belen Rodriguez; Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra.

Ancora non si hanno certezze che questi vip entrino a far parte del reality. Dovremmo aspettare ancora qualche settimana prima di conoscere i concorrenti ufficiali e soprattutto come risolverà i problemi Alfonso Signorini legati alle elezioni.