Limone sulla scopa, il trucco che ti lascia senza parole: forse non lo avevi mai provato ma è davvero utilissimo, ecco perché.

Per le pulizie, molto spesso, siamo tentati di utilizzare la tecnologia oppure diverse sostanze chimiche, pensando che siano le migliori per pulire e igienizzare. In realtà però, ci sono tantissimi “trucchi” che possiamo utilizzare, spendendo tra l’altro pochissimo.

Conoscevate infatti il trucco del limone sulla scopa? E’ forse qualcosa a cui non avevate mai pensato, ma è molto efficace e potrebbe lasciarvi davvero senza parole; ecco perché.

Stando a quanto riportato dal sito pianetadonne.blog, il succo di limone può essere davvero un ottimo alleato per la scopa, che solitamente è l’oggetto più utilizzato e immediato per pulire il pavimento. Molto spesso però, la polvere si accumula sulle sue setole e queste col tempo si induriscono, andando dunque ad inficiare il lavoro di pulizia.

Ecco quindi che entra in scena il succo di limone, utilissimo per ammorbidire le setole della scopa; per prima cosa, basta spremere due o tre limoni in uno spremiagrumi, dopo di ché filtrare il liquido ottenuto e versarlo in un contenitore.

A questo punto, il succo ottenuto va scaldato per qualche minuto e poi utilizzato direttamente sulla scopa; lasciando agire per una decina di minuti circa, avrà l’effetto desiderato.

Una volta scaduto il tempo, si piò risciacquare la scopa con l’acqua, lasciandola ad asciugare; a quel punto le setole sembreranno quasi come nuove, morbide e soprattutto pronte per svolgere la loro funzione. Pulire il pavimento, ora, sarà molto più facile!

Il limone, come ben sappiamo, può anche essere utilizzato direttamente per la pulizia e non soltanto per ammorbidire la scopa. Ad esempio, possiamo utilizzarlo per pulire taglieri, il microonde o magari anche il bagno; in maniera del tutto naturale e anche economica, ci garantirà pulizia e igiene, oltre che a diffondere un buonissimo profumo in tutta l’aria.