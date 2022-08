Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la verità viene fuori: i due ai tempi di Ballando con le stelle hanno fatto molto discutere.

Elisa Isoardi è di nuovo tornata al centro dell’attenzione e, finalmente, in tv; la prossima stagione televisiva la conduttrice piemontese avrà di nuovo un programma tutto suo, per la gioia di tutti i telespettatori che non hanno mai smesso di seguirla con affetto.

Quanto al gossip, pare che sia felicemente single, anche se con la partecipazione a Ballando con le stelle ha fatto molto parlare un presunto flirt con Raimondo Todaro, oggi maestro di Amici; ecco nuovi rumors sul loro rapporto.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la verità viene fuori: cosa è successo tra i due?

La complicità mostrata in pista e nella vita quotidiana dalla coppia Isoardi-Todaro ha alimentato diverse voci di gossip, che vedevano un presunto flirt tra il ballerino e la conduttrice piemontese.

Nonostante alcune fotografie dei paparazzi però, entrambi hanno sempre confermato come ci fosse solamente una bellissima amicizia, fatta di tanta complicità e rispetto; lo stesso Todaro, in una precedente intervista (come riporta eccellenzemeridionali.it) ha rivelato come con Elisa ci fosse solamente una bella amicizia, e come si fosse trovato più volte con lei a ridere delle voci di gossip.

D’altronde, anche se la Isoardi ai tempi di Ballando con le stelle era assolutamente single, Todaro come sappiamo è sposato dal 2014 con Francesca Tocca, ballerina che tra l’altro fa parte del cast dei professionisti del talent show di Maria De Filippi.

L’affinità in pista comunque, a prescindere dal loro rapporto, è sicuramente emersa: “Lei mi ha seguito. Per lei era complicato lasciarsi andare, seguirmi, non fare di testa sua perché ha una carattere molto forte” ha spiegato il maestro di Amici.

Una complicità dunque che ha portato i due a performance sorprendenti ma che, a quanto pare, non è mai andata oltre ad una bellissima amicizia tra due persone in sintonia.