Scopriamo insieme una ricetta super veloce che vi permette di realizzare un dolce buono e con quello che avete in casa.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta che vi lascerà senza parole per il risultato perchè possiamo realizzarla senza usare la farina e senza accendere il forno, ma com’è possibile? Scopriamo insieme cosa viene fuori.

E’ un dolce dell’ultimo minuto che ci permette di fare anche varie varianti, in base al nostro gusto e tutti lo ameranno, poi di questi tempi se non accendiamo il forno è sempre un’ottima cosa non siete d’accordo?

Niente forno, niente farina: il dolce velocissimo da fare

Ma iniziamo a capire di che cosa si tratta e soprattutto cosa ci occorre per realizzarlo, come prima cosa ci servono dei savoiardi e della crema alla vaniglia, quindi tutto molto facile e veloce, ma vediamo la lista:

45 gr di amido di mais

200 ml di panna da montare già zuccherata

50 gr di zucchero

400 ml di latte

8 gr di zucchero vanigliato

1 tuorlo d’uovo

6 savoiardi

150 ml di latte

Iniziamo con la preparazione, dove iniziamo a bagnare con il latte i nostri biscotti, che andiamo a mettere sul fondo del nostro contenitore, in questo caso ha le misure di 27×18, ovviamente con il numero di biscotti vi dovete regolare in base alla grandezza del contenitore che scegliete di usare.

Adesso prepariamo la nostra crema, prendendo il tuorlo dell’uovo e lo mettiamo nel pentolino poi aggiungiamo sia lo zucchero normale che quello vanigliato ed iniziamo ad amalgamare il tutto fino a quando il composto non è liscio.

Possiamo quindi aggiungere l’amido di mais e se vogliamo un colore molto giallo anche una o due gocce di colorante, ma sono assolutamente opzionali, poi mettiamo il latte all’interno, in più volte e mescoliamo per bene nuovamente.

Aggiungiamo adesso la panna montata al quale abbiamo aggiunto lo zucchero in precedenza e portiamo tutto sul fuoco lasciando andare a fiamma bassa e continuando sempre a mescolare con una frusta.

Dobbiamo avere la solita consistenza della crema, quando è pronta la versiamo sopra i nostri biscotti e livelliamo per bene, ecco che il dolce è pronto, possiamo aggiungere volendo scagliette di cioccolato fondente, oppure codette.

Lasciamo in frigorifero per almeno 2 ore ed ecco che possiamo servire il nostro super dolce, decoriamo anche con scaglie di cocco, oppure frutti di bosco freschi, insomma date sfogo alla vostra fantasia e a quello che vi piace.

Come avete visto ci vogliono veramente 10 minuti per realizzare il nostro super dolce che piacerà a tutta la famiglia e farà felici tutti, continuate a seguirci per avere delle ricette super facili e veloci sempre!