Barbieri confessa dove finisce il cibo di MasterChef, wow!

Barbieri confessa dove finisce il cibo di MasterChef, davvero incredibile! Ci avevi mai pensato? Ecco i dettagli a riguardo.

MasterChef è sicuramente uno dei programmi culinari più celebri e seguiti dal pubblico; diversi concorrenti nel corso di varie sfide mettono alla prova la loro abilità ai fornelli, per aggiudicarsi l’ambito titolo.

Come tanti altri programmi del genere però, anche MasterChef produce una grande quantità di cibo: vi siete mai chiesti dove vanno a finire le pietanze cucinate dai concorrenti? A svelare la verità ci ha pensato direttamente Bruno Barbieri.

Barbieri confessa dove finisce il cibo di MasterChef: ecco la verità a riguardo

Molti alimenti che appaiono davanti alle telecamere nel programma sono finti, come spesso avviene ad esempio in spot dedicati al cibo; per quanto comunque la produzione cerchi di limitare i consumi, i piatti cucinati dai concorrenti in gara sono veri e dunque viene spontaneo chiedersi dove vadano effettivamente a finire.

Come riporta il sito altranotizia.it, pare che in una precedente intervista sia stato lo stesso Bruno Barbieri, una delle colonne portanti del programma, a svelare il destino delle pietanze di MasterChef una volta cucinate.

Fortunatamente, pare non ci sia nessuno spreco; il cibo confezionato che arriva al programma viene infatti conservato, mentre i piatti freschi cucinati sono poi consumati da tutta la produzione che lavora dietro le quinte, anche perché deve essere consumato subito.

Il programma pare però che sfrutti anche varie associazioni che si occupano di distribuire il cibo per scopi caritativi, come ad esempio il Banco Alimentare Lombardia; gli avanzi vengono dunque donati alle mense, facendo sì che carne, pesce, frutta e verdura non soltanto non vengano sprecati, ma possano contribuire al sostentamento delle persone in difficoltà.

Sembra dunque che il cibo che vediamo in televisione sia in buone mani e, soprattutto, non vada sprecato; una notizia ancor più incoraggiante in vista della nuova edizione di MasterChef, che tornerà di sicuro nella stagione televisiva pronta ad iniziare.