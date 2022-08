Fedez, sapete che titolo di studio ha il noto rapper? Davvero da non credere, probabilmente non lo avevi mai scoperto.

Fedez è ormai uno dei rapper più famosi del panorama della musica italiana; dagli inizi amatoriali ha fatto tantissima strada, tanto da ottenere tantissimi successi e dedicarsi anche ad altre attività, in ambito musicale e non.

Seguitissimo sui social, con la moglie Chiara Ferragni forma una delle coppie più celebri del nostro mondo dello spettacolo; ma sapete che titolo di studio ha il cantante milanese? Forse non lo sapevi prima, davvero da non credere.

Fedez, sapete che titolo di studio ha? Da non credere

Il primo EP di Fedez è arrivato quindici anni fa, nel 2007; da quel momento in poi, dall’album autoprodotto Penisola che non c’è, ha avuto sempre più successo fino a formare un sodalizio con J-Ax e una solida carriera da solista.

Sulla sua carriera musicale Fedez ha davvero investito tutto, tanto che ha abbandonato il liceo artistico al quarto anno; dedicandosi anima e corpo alla sua passione, il rapper milanese ha raggiunto il suo sogno affermandosi nel mondo della musica, sacrificando però la componente scolastica “tradizionale”.

Oggi, si è realizzato come sappiamo anche nell’ambito sentimentale: con Chiara Ferragni ha formato una famiglia e i due sono a tutti gli effetti dei brillanti imprenditori nei loro rispettivi campi, con un patrimonio che unito è sicuramente stellare.

Nell’ultimo periodo, si è trovato ad affrontare un tumore al pancreas, malattia che non lo ha comunque allontanato dai suoi fan; anche con la sua esperienza, Fedez ha deciso di condividere importanti riflessioni coi suoi follower e non solo.

In questa nuova stagione televisiva poi, farà il suo grande ritorno come giudice ad X-Factor, di cui ha contribuito al successo già negli scorsi anni; al suo fianco, per questa nuova edizione, ci saranno anche Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini, per una nuova partenza che visti i nomi chiamati in causa si preannuncia davvero scoppiettante.