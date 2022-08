Uomini e Donne, arriva lo sfogo della nota tronista: la donna torna sui social e spiega a tutti i fan la situazione, da non credere.

Manca davvero pochissimo al ritorno in onda, su Canale 5, di Uomini e Donne; tra qualche giorno il dating show di Maria De Filippi partirà con le nuove registrazioni, offrendo al pubblico nuove dinamiche sentimentali.

Intanto, sempre riguardo il noto programma della De Filippi, ha fatto ritorno sui social una nota tronista, ora collaboratrice della conduttrice stessa; ecco cosa ha rivelato in un lungo sfogo.

Uomini e Donne, arriva lo sfogo della nota tronista: il ritorno sui social di Teresa Cilia

Dopo un lungo periodo d’assenza, l’ex-tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia è ritornata su Instagram, aggiornando i fan con una serie di stories in cui ha raccontato tutte le sue sensazioni di questi ultimi anni.

In questi ultimi tempi, l’ex-tronista (come riporta il sito Gossip e TV) si è purtroppo trovata a combattere contro il tumore all’utero, scoperto quando aveva solamente 24 anni; inoltre, ha perso suo padre, si è operata al cuore ed ha incontrato una serie di altre difficoltà.

In questa sofferenza generale, però, è riuscita a trovare un appiglio, ovvero la fede. “Sapete cosa mi ha salvata? La fede! Sì, perché mi sono rassegnata e ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto!” ha spiegato l’ex-tronista, che poi spiega come abbia ancora paura e un dolore nel cuore, ma che porta comunque “nascosti” sotto un sorriso.

Con questa consapevolezza, Teresa ha anche cambiato il suo modo di pregare: “Adesso le mie preghiere sono cambiate, prego per avere la correttezza di non deludere nessuno, amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno. Non sono perfetta e alcune situazioni forse le ho meritate” le parole nella storia di Instagram.

Nonostante tutto, la Cilia è molto positiva e lancia un appello: “Credetemi, c’è sempre chi sta peggio! Ma soprattutto, dopo la tempesta esce sempre il sole” ha concluso.