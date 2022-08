Mara Venier, ecco la bellissima figlia Elisabetta oggi: l’avete mai vista? E’ famosa anche lei e bella come la mamma.

Mara Venier è pronta come sempre a ricominciare una nuova stagione televisiva alla guida di Domenica In; dopo diversi momenti di relax, anche passati nella dimora di Santo Domingo, la “zia” è pronta di nuovo ad intrattenere il pubblico.

La conduttrice è ormai una vera e propria istituzione in Rai, amatissima dal pubblico; ma avete mai visto sua figlia, Elisabetta? Ecco la donna, è famosa e bella come la mamma.

Mara Venier, ecco la bellissima figlia Elisabetta oggi: bella e famosa come lei

Elisabetta è la primogenita di Mara Venier ed è nata nel ’68 dalla relazione dell’attrice e conduttrice con Francesco Ferracini, uno dei primi amori della Venier. Quando è nata Elisabetta infatti, Mara aveva solamente 17 anni; più volte, nel corso di varie interviste, ha parlato dell’esperienza di diventare mamma così giovane.

Come la mamma, anche Elisabetta ha avuto modo di lavorare in televisione; negli anni ’90 ha preso parte a Chiara e gli altri, serie di Italia 1; nel ’94 conduce invece insieme a Pippo Baudo Tutti a casa, questa volta per Rai 1.

Nel corso degli anni, come sottolinea il sito ildemocratico.com, è diventata un volto noto dell’intrattenimento per bambini, prima con tre edizioni di Solletico, poi alla conduzione dello Zecchino d’Oro insieme a Gino Tortorella; successivamente, ha collaborato anche con la mamma come co-conduttrice di Domenica In e poi ha preso parte a diversi programmi sportivi.

Più di recente, nel 2012, ha ottenuto un programma tutto suo, Vado a casa di Elisabetta, trasmesso su play.me; vista la sua popolarità tra i bambini, è stata scelta anche come testimonial per alcuni prodotti dedicati a Sailor Moon.

Elisabetta ha dato modo alla Venier di diventare nonna a poco più di cinquant’anni, grazie alla nascita del piccolo Giulio nato dalla relazione con Carlo Longari; oggi, Giulio è un affascinante ragazzo, che la conduttrice di Domenica In ha più volte elogiato, con tutto l’affetto di una nonna, anche sui social.