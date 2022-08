Mascia del GF, la ricordate nella casa di Cinecittà? Eccola oggi: è davvero un’altra persona, i dettagli a riguardo.

In attesa della nuova edizione del Grande Fratello Vip, molti telespettatori non hanno dimenticato i volti più noti della versione “nip”, molti dei quali hanno poi iniziato una carriera (in modi diversi) nel mondo dello spettacolo; pensiamo a Eleonora Daniele, ma anche a Guendalina Tavassi, Raffaella Fico, Melita Toniolo e tanti altri.

Vi ricordate di lei, Mascia? La donna ha partecipato proprio ad un’edizione del Grande Fratello “nip”, ma oggi a distanza di anni è davvero diversa; ecco cosa fa ora.

Mascia del GF, la ricordate? Eccola oggi: è un’altra persona

Mascia Ferri ha preso parte ad una delle primissime edizioni del reality show, la seconda, andata in onda su Canale 5 nel 2001 e condotta da Daria Bignardi; al tempo, la Ferri era una spigliata 28enne bionda che con la sua personalità ha subito conquistato il pubblico a casa.

Mascia è rimasta nella casa per circa due mesi e mezzo, facendo sicuramente un buonissimo percorso e anche iniziando una relazione con Alessandro Lucacs (poi chiusa tempo dopo); durante la sua permanenza ha mostrato parecchia presenza scenica e così, una volta uscita, ha preso parte come inviata a programmi televisivi come Mezzogiorno in famiglia, Scherzi a parte e Controcampo, avendo le sue opportunità.

Progressivamente, col passare del tempo, la Ferri si è però allontanata dai riflettori, dedicandosi a tutt’altro nella vita; ora infatti (come riporta anche caffeinamagazine.it) gestisce dei locali insieme al marito, un imprenditore con cui ha formato una famiglia ed ha trovato stabilità anche a livello sentimentale.

Mamma e imprenditrice, oggi Mascia Ferri ha superato i cinquant’anni; non è più quella giovane donna in rampa di lancio che abbiamo conosciuto al Grande Fratello, ma può sicuramente essere grata e soddisfatta di quanto ha raggiunto in questi ultimi anni anche lontana dai riflettori.

Sul suo profilo Instagram la vediamo spesso sorridente nei suoi locali insieme al marito, e pare davvero prontissima a togliersi tante altre soddisfazioni negli anni a venire.