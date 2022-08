Alberto Urso: avete mai visto la sorella? E’ un sogno

Tutti conoscono il tenore divenuto famoso per aver partecipato ad Amici, Alberto Urso. Ma forse non tutti sanno che ha anche una sorella. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Alberto Urso è divenuto famoso per aver partecipato al talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Prima di avere questa grande occasione, il tenore aveva partecipato al programma di Rai 1, Ti Lascio una Canzone, condotto da Antonella Clerici.

Il tenore ha riscosso molto successo mentre era all’interno della scuola ed è diventato amico di Giordana Angi, che ha collaborato con lui con alcune sue canzoni, tra cui anche Accanto a Te.

Ed intanto, il tenore quest’anno ha fatto sapere che che farà parte del gruppo internazionale dei “The Tenors“.

Tutti conoscono il suo percorso, ma pochi sanno della sua vita privata. Infatti, Alberto Urso ha anche una sorella. Avete mai visto Ramona?

Alberto Urso: avete mai visto la sorella Ramona?

La ragazza è nata a Messina nel 1994. I due hanno un rapporto molto stretto, tanto che in entrambi i loro profili compaiono delle foto che li ritraggono insieme.

Anche Ramona, come il fratello, ha una bellissima voce: più volte si sono esibiti insieme, Alberto mentre l’accompagnava al pianoforte e Ramona invece che cantava.

Ma non ha voluto intraprendere la sua stessa strada: infatti, come è scritto anche sui social, Ramona Urso è “phamacist, cosmetologist, beauty tips”.

Sul suo profilo spesso pubblicizza prodotti per la pelle, essendo lei un’esperta dermatologa. Purtroppo, non sappiamo molto altro sulla sua vita privata, che tende a proteggerla come fa anche suo fratello.

Infatti, non si sa se Alberto Urso sia fidanzato o meno: in passato ha avuto una relazione con un’altra allieva del talent di Mediaset, la ballerina Valentina. E dopo aver partecipato all’edizione di Amici Speciale andato in onda qualche anno fa, sembrava che il tenore avesse un certo interesse per la cantante Gaia, che ha vinto anche lei Amici.

In ogni caso, sia Alberto che Ramona hanno un bellissimo rapporto anche con i genitori, che sono sempre i primi a sostenerli.

E voi siete fan del tenore che ha partecipato ad Amici, Alberto Urso? E avevate mai visto la sorella, Ramona?