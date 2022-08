Vediamo insieme come possiamo realizzare questa ottima ricetta che possiamo fare anche all’ultimo minuto perchè velocissima!

La cucina ci piace tanto ma spessi gli dobbiamo dedicare molto tempo, ecco quindi che oggi vi vogliamo proporre un qualcosa di veloce e buonissimo che farà felici grandi e piccini, stiamo parlando di una torta.

Scopriamo come possiamo realizzarla veramente in poco tempo e poi possiamo mangiarla in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione alla coccola dopo cena, insomma un sogno!

Torta divina: pronta in 15 minuti, buonissima e leggera

Dimenticavamo, cosa molto importante in estate, ma se stiamo attenti alla linea, sempre, questa torta per porzione ha solamente 110 calorie circa, quindi veramente incredibile, ma cosa ci occorre per realizzarla?

per la base: albumi, 6 stevia, 4 cucchiai o zucchero a velo limone, ½ solo il succo farina, 80 g sale, 1 pizzico

per la crema: formaggio spalmabile light o proteico, 100 g stevia, 50 g o zucchero a velo latte, 200 ml farina di cocco, 20 g amido di mais, 1 cucchiaio uova, 2 solo i tuorli vanillina, 1 gr



Iniziamo quindi accendendo il forno a 170 gradi per farlo riscaldare e poi prendiamo una tortiera, nel nostro caso di 20 cm di diametro e mettiamoci dentro la carta da forno che avremmo bagnato e strizzato per farla aderire ai bordi.

Adesso possiamo prendere un contenitore grande dove romperemo le uova, ma ci servono solamente i bianchi che dovremmo montare a neve molto ferma, poi inseriamo la stevia ed il succo di mezzo limone che filtreremo per sicurezza.

Poi prendiamo due cucchiaini di dolcificante con la farina e li setacciamo inserendoli nel composto, fino a quando non diventa liscio, lucido e ben amalgamato, poi inforniamo, livellando per bene e lasciamo cuocere per circa 40 minuti.

Passiamo quindi alla crema dove dentro ad un pentolino mettiamo 2 tuorli, la stevia e la vanillina e poi amalgamiamo per bene con una frusta a mano, adesso possiamo aggiungere il latte, la farina e per ultimo l’amido di mais.

Mescoliamo in modo energico con la nostra frusta a mano e poi mettiamo sul fuoco, a fiamma dolce e continuiamo a mescolare senza fermarci mai, il composto di deve addensare senza fare grumi.

Adesso che è pronta mettiamolo dentro ad un contenitore e copriamolo con la pellicola alimentare e lasciamo raffreddare per bene prima di inserire il formaggio, in questo caso riprendiamo la nostra frusta per far amalgamare il tutto.

Quando la base della torta è fredda possiamo dividerla a metà e mettere dentro la nostra crema, poi richiudiamo il tutto, mettendo un po’ di crema anche sopra e poi ci mettiamo, per finire, un po’ di cocco.

La torta dalla bontà incredibile è pronta per essere mangiata e credeteci andrà a ruba in pochissimo tempo, non credo che vi serva sapere come potete conservarla! Comunque in frigorifero dentro ad un contenitore ermetico è la soluzione migliore!