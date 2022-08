Cocco, fa veramente molto bene: ecco perché mangiarlo, le proprietà di questo particolare frutto esotico che forse non immagini.

Quando pensiamo al cocco, ci vengono subito in mente delle alte palme, una spiaggia tropicale e un mare cristallino; anche se non ci troviamo in location sicuramente da sogno, possiamo fortunatamente mangiare il cocco comprandolo al supermercato.

Ma sapevate che, oltre ad essere molto dolce saporito, questo frutto della palma da cocco ha davvero tante proprietà? Ecco perché mangiarlo ci fa bene, i benefici che forse non immaginavi prima.

Iniziamo con l’illustrare le proprietà nutrizionali dl cocco; stando a quanto riportato dal sito di Humanitas, questo frutto in 100 g di parte edibile apporta al nostro organismo circa 364 Calorie, divise per l’86% di lipidi, il 10% di carboidrati e il restante 4% di proteine.

Oltre a varie vitamine e sostanze nutritive, il cocco è poi fonte di fitosteroli (47 mg in 100 g), citochine ed enzimi vari; ecco perché mangiarlo può apportare grandi benefici, tranne ovviamente casi particolari.

In casi particolari è meglio infatti evitare di consumarlo; come riporta Humanitas, potrebbe interferire con l’azione dei farmaci che abbassano la pressione, nonché con quelli utilizzati per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue; in questi casi meglio dunque evitare, e consultarsi sempre col proprio medico.

In casi normali, mangiarlo può dare benefici; grazie all’acido laurico presente, l’alimento promuove l’aumento del colesterolo “buono” (HDL), mentre i vari nutrienti e i composti bioattivi aiutano le buone funzioni metaboliche e digestive.

Le chitochine nell’acqua di cocco, invece, a quanto pare hanno mostrato delle funzioni positive per prevenire l’invecchiamento, nonché proprietà antitumorali e antitrombotiche; oltre a questo, specie d’estate, l’acqua di cocco può essere molto dissetante.

L’olio di cocco è invece un ottimo emolliente e per questo è ampiamente utilizzato in campo cosmetico, specie nei processi di saponificazione. Non sono al momento noti casi di allergia al cocco, che è spesso consigliato anche alle donne incinte; tranne rarissimi casi dunque, il frutto può fare davvero bene!