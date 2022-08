Sono stati messi a confronto circa otto creme dopo sole per bambini, è venuto fuori che almeno due prodotti sono risultati “mediocri”, in quanto contengono alcuni ingredienti che non sono affatto salutari.

Ci sono creme, latti o spray per contrastare la disidratazione, quindi prestare attenzione ai giusti prodotti che si acquistano è un qualcosa di molto importante. Per i bambini in particolare, la cui pelle è molto delicata, dopo una esposizione al sole è fondamentale che la pelle risulti bene idratata ed evitare che si secchi e che si squami.

Le creme

Circa le creme dopo sole ne sono state analizzate otto e sono le seguenti: AVÉNE RISTRUTTURANTE DOPOSOLE PER PELLI SENSIBILI, BIONIKE LINEA DEFENCE SUN BABY&KIDS, CHICCO LATTE DOPOSOLE, EQUILIBRA ALOE LATTE DOPOSOLE BAMBINI, FIOCCHI DI RISO LATTE DOPOSOLE, HELAN SOLE BIMBI LATTE DOPOSOLE, MUSTELA SPRAY DOPOSOLE NUTRIENTE, OMIA DOPOSOLE BAMBINI

Su queste creme il test che è stato condotto ha scoperto che tra le sostanze spesso utilizzate nei dopo sole vi sono le seguenti: la calendula, aloe vera, camomilla, olio di mandorle dolci, jojoba, amido di riso. Quello che non ci dovrebbe essere invece sono i seguenti prodotti: profumi e sostanze allergizzanti, parabeni, interferenti endocrini, Peg, paraffina, isododecane e isohexadecane, dimethicone e altri derivati siliconici, conservanti come il dehydroacetic acid e il dehydroacetate, triethanolamine, disodium edta, dannoso per l’ambiente

Dopo un attento studio e analisi condotti dai ricercatori è emerso che le due creme dopo sole peggiori sono risultate: Bionike, i cui ingredienti sgraditi sono: Cyclopentasiloxane, Dimethicone e paraffin. Chicco, che contiene: Peg, dimethicone, triethanolamine, disodium Edta. Attenzione quindi a scegliere bene le giuste creme e a fare in modo che le sostanze contenute in esse non siano eccessivamente nocive per la nostra salute.