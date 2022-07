Vediamo insieme come possiamo realizzare un piatto che va bene in mille momenti delle nostre giornate super indaffarate e non.

Oggi vi vogliamo proporre una super ricetta che vi farà fare bella figura sia in spiaggia se andate con amici che ad una cena a casa, o magari un super aperitivo, perchè sono sempre buonissime queste polpette e poi hanno un ingredienti particolare.

Si perchè non sono fatte con la carne, bensì con le verdure o meglio con le melanzane, ma vediamo insieme come si possono cucinare, e come possiamo anche personalizzarle come preferiamo.

Polpette: buone dalla spiaggia alla cena elegante

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo meglio insieme cosa ci serve per realizzare queste buonissime polpette:

uovo 1

melanzane ben sode 400 g

prosciutto cotto 100 g

parmigiano reggiano o pecorino grattugiato 50 g

pangrattato 100 g

basilico 4 foglie

aglio 1 spicchio

sale q.b.

olio per friggere

Con i quantitativi che vi abbiamo appena indicato ci vengono circa 12 polpettine, ma dipende sempre dalla grandezza con il quale le realizzate, ovviamente, a iniziamo con la preparazione.

Dobbiamo lavare ed asciugare le nostre melanzane e togliere la pelle, quindi facciamole in piccoli pezzi, poi mettiamo dentro all’acqua salata e lasciamole cuocere per circa 10 minuti, passato questo tempo, dopo il bollore, le scoliamo e le lasciamo raffreddare.

Prendiamo un contenitore e ci mettiamo dentro il pangrattato, ma non tutto, l’aglio, il prezzemolo ed il basilico che avremmo in precedenza lavato e tagliato in modo molto fine, e per finire il parmigiano.

Adesso prendiamo il prosciutto e tagliamo a striscioline e poi lo inseriamo nel nostro contenitore e mescoliamo nuovamente per bene, poi passiamo alle melanzane che dovremmo strizzare per eliminare tutta l’acqua in eccesso.

Una volta fatta questa operazione possiamo metterle nel nostro contenitore, mescoliamo nuovamente in modo tale che tutto sia amalgamato per bene ed iniziamo a fare le nostre polpette, poi passiamole nel pangrattato che ci è rimasto.

Una volta pronte mettiamole su di un vassoio che le possa contenere e poi decidiamo come cuocerle, se fritte, quindi prendiamo una padella alta e mettiamo dentro l’olio per la frittura mentre se vogliamo farle al forno le adagiamo su di una teglia, con sotto la carta da forno.

In questo caso deve essere bello caldo e poi le facciamo cuocere per circa 15 minuti a 180 gradi, e mettiamo anche qualche minuti di grill per far si che diventino dorate, ed ecco che le nostre polpette alle melanzane sono pronte e vanno bene dalla spiaggia all’aperitivo in casa.

Possiamo anche cambiare la verdura oppure aggiungere un formaggio diverso, insomma date spazio alla vostra fantasia e a quello che avete in frigorifero, continuate a seguirci per avere sempre delle idee veloci e buone per cucinare insieme.