Bevande fredde in 3 minuti a costo zero

Ecco un consiglio per mantenere le bibite ben ghiacciate, è a costo zero e finalmente si può gustare una bevanda ghiacciata in poco tempo, soprattutto se abbiamo dimenticato di metterla in frigo la bevanda.

Soprattutto in questi giorni in cui il caldo è davvero insopportabile vogliamo bere delle bevande ben fredde e non certo calde. Questo ci aiuta a superare il caldo e a idratarci nel modo giusto. Spesso accade che abbiamo dimenticato di posizionare le nostre bibite preferite ma la stessa acqua in frigo e ci accorgiamo che sono tutte calde. Non disperiamo, esiste un processo chimico che possiamo attivare grazie a un semplice trucco e quindi avere delle bibite davvero fresche.

Non disperiamo quindi quando si dimentica di mettere la bibita in frigorifero, esiste per un modo semplicissimo per raffreddare le bevande in bottiglia o in lattina in pochissimo tempo, rimarremo davvero sorpresi da come la bibita si raffreddi in soli 15 minuti.

Il metodo

Il trucco è semplicissimo e richiede pochi ingredienti, l’importante è attivare dei processi chimici proprio dall’impiego di questi elementi. Bisogna utilizzare acqua, ghiaccio e sale da cucina. Porre il tutto insieme e fare in modo che il processo si attivi e agisca. Se in una bacinella piena di ghiaccio mettiamo una bottiglia o una lattina dalla temperatura alta, si aumenta la temperatura all’interno della bacinella, in questo modo accade che si scioglie il ghiaccio in modo molto veloce ma accade che si limita il processo di raffreddamento della bibita.

Cosa accade invece se aggiungiamo anche un po’ d’acqua e del sale da cucina insieme al ghiaccio? Si assiste a un abbassamento della temperatura. Quindi preparare una miscela di ghiaccio e sale o meglio per mezzo chilogrammo di sale utilizzare una quantità di acqua e ghiaccio pari a un chilogrammo e mezzo.

Quindi bacinella, sale e acqua e poi aggiungere il ghiaccio tritato e poi mettere nella bacinella la bottiglia da raffreddare. Sono sufficienti anche solo 15 minuti per ottenere bibite fredde. Il sale abbassa proprio il congelamento dell’acqua. Il sale abbassa la temperatura di congelamento, e permette all’acqua di rimanere liquida anche a temperature che si avvicinano allo zero.