Chiara Ferragni e Fedez, lo hanno fatto per questo motivo: davvero incredibile, ecco svelato il retroscena sulla coppia.

La coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez è la più celebre del mondo dello spettacolo italiano, con la loro popolarità che arriva sicuramente anche fuori i confini del nostro paese.

I due sono più innamorati che mai e continuano a espandere il loro brand, come dimostrato anche dalla docu-serie per Amazon Prime Video The Ferragnez; ma sapevi il perché hanno fatto quest’azione? Ecco il retroscena.

Chiara Ferragni e Fedez, lo hanno fatto per questo motivo: davvero incredibile

Insieme, oltre che un grande brand, Chiara e Fedez hanno costruito soprattutto una meravigliosa famiglia, composta anche dai loro figli Leone e Vittoria; e mentre i fan aspettano che arrivi anche il terzo bambino in casa, i due hanno svelato cosa li ha spinti a scegliere i due nomi.

Dietro la scelta del nome Leone, sicuramente non comune, c’è anche una storia romantica che l’imprenditrice ha raccontato in un precedente intervento sui social, come riportato da ogmag.net.

“Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede – avevo fatto un’estate completamente single – avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa“ ha spiegato la Ferragni, confermando come il nome fosse sempre stato il suo preferito per un maschio.

“Mi sentivo un po’ leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto è stato Leo, anche a Fede è piaciuto”.

Il retroscena è sicuramente romantico e simbolico, così come un significato c’è anche dietro la scelta del nome Vittoria. “È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix…Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita” il motivo dietro la scelta del nome.

Insomma, i due figli di Chiara e Fede sicuramente non hanno ricevuto un nome a caso; nella possibilità di un terzo figlio, quale retroscena ci sarà questa volta dietro la scelta del nome?