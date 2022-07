Gigi D’Alessio: ricordate l’ex moglie Carmela? Eccola oggi

Forse molti di voi non conoscono il passato di Gigi D’Alessio, prima della Tatangelo. Ricordate l’ex moglie Carmela? Eccola oggi

Gigi D’Alessio è certamente uno degli artisti più rinomati e talentuosi del panorama musicale italiano odierno. Grazie alla sua incredibile bravura e ai suoi straordinari pezzi, D’Alessio ha scalato le classifiche nazionali, diventato da subito uno delle icone della musica italiana e popolare.

Il cantante napoletano, infatti, è entrato nei cuori degli italiani grazie alle sue meravigliose composizioni, ma negli ultimi anni ha dimostrato una grande simpatia grazie alla sua partecipazione a The Voice Senior. Un interesse per il cantante che cresce sempre di più, ma nonostante questo non tutti conoscono il passato di Gigi D’Alessio, ancora prima della Tatangelo. Ricordate l’ex moglie Carmela? Eccola oggi.

Gigi D’Alessio ha conquistato il cuore dei fan napoletani e non, diventando da subito uno dei cantanti più amati in tutta Italia. Il performer ha attirato molta attenzione su di sé quando, insieme ad Anna Tatangelo, ufficializzarono la loro relazione, diventando una delle coppie più famose e amate nel Paese.

Tuttavia, oggi i due non stanno più insieme ed entrambi hanno ricominciato la propria vita prendendo strade separate. Nonostante in molti si siano interessati della vita privata di Gigi D’Alessio, non tutti conoscono il suo passato, in cui era sposato con la sua attuale ex moglie Carmela. Vi ricordate?

Gigi D’Alessio e Carmela Barbato si sono sposati nel 1986, dopo essere stati insieme per 20 anni, hanno deciso di separarsi, molto probabilmente per la scelta di lui di cambiare vita. Intanto, la coppia ha dato alla luce tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

La separazione tra i due, a quanto pare, non è stata affatto serena. La Barbato, infatti, non ha preso affatto bene la storia tra il cantante napoletano e la giovane cantante, fresca di vittoria a Sanremo, Anna Tatangelo. Dopo il divorzio, infatti, la Barbato si lasciò andare, commentando amareggiata la vicenda.

Oggi Carmela Barbato resta una donna molto riservata e, dopo un periodo difficile, ha ricostruito il rapporto con il suo ex marito, anche per il bene dei loro figli. Ad oggi, infatti, Carmela vive serenamente ed è amatissima da tutti e tre i suoi figli. Inoltre, alcune indiscrezioni hanno parlato di una sua presunta relazione con un volto di Uomini e Donne: Aimone Angeli. Relazione che non è durata molto.