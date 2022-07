Una Vita attenzione! Stop alla mitica telenovela, ecco tutte le informazioni: dalla decisione di Mediaset al prossimo futuro.

Col nuovo salto temporale, che ha portato l’ambientazione della telenovela direttamente al 1920, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, Una Vita si appresta a percorrere l’ultimo arco narrativo prima del gran finale, in Spagna già mandato in onda da un pezzo.

A quanto pare però, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della telenovela, nonostante il successo; cosa si nasconde dietro alla scelta dell’azieda? Ecco i dettagli a riguardo e cosa succederà ora.

Una Vita attenzione! Stop alla mitica telenovela: cosa succede? Ecco tutti i dettagli

Come detto, l’amatissima telenovela si è conclusa nel suo paese d’origine, in Spagna, e dunque presto gli episodi inediti finiranno anche nel nostro paese; da tanti anni successo incredibile, tra qualche mese Una Vita si congederà definitivamente dal pubblico.

Ma perché Mediaset ha deciso di sospendere, a partire da oggi domenica 31 luglio, i nuovi episodi della telenovela? Gli spettatori non hanno da preoccuparsi più di tanto: quella di Una Vita è infatti una pausa solamente estiva, che durerà per le prossime due settimane.

Visto il periodo, con tantissimi telespettatori in ferie, Canale 5 ha deciso di sfruttare la prima metà di agosto per “risparmiare” episodi della telenovela, così da continuare la messa in onda almeno fino all’inverno.

Dal 31 luglio e fino al 21 agosto, non ci saranno nuovi episodi della telenovela; la programmazione ritornerà normale a partire da lunedì 22 agosto, quando Una Vita riprenderà il suo posto dopo Beautiful.

Tutto inalterato invece proprio per la soap americana, così come per la serie turca Terra Amara; a loro il compito di intrattenere gli spettatori durante questi giorni d’agosto fino a quando non ritornerà la telenovela.

Cosa succederà quando ritornerà Una Vita? Di certo, ne sapremo di più dei piani di Ramon, della gravidanza di Genoveva (ormai quasi certa) e del destino di David e Valeria, pronti a lasciare il quartiere per sfuggire alla furia di Aurelio Quesada.