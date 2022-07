Spazzolino da denti: lo fai anche tu? Sicuro!

Molto probabilmente, anche tu hai l’abitudine di compiere questo gesto con il tuo spazzolino da denti. Ecco perché è un errore

Lo spazzolino da denti è uno strumento utilissimo per tutelare la propria igiene orale e avere dei denti sempre bianchi e puliti (oltre ad un alito fresco che ci permetta di parlare con le altre persone senza che loro si allontanino). Si tratta, infatti, dell’utensile più utilizzato in ambito domestico in quanto lo maneggiamo anche più volte al giorno.

Proprio a causa del suo largo utilizzo, spesso si cade nell’errore di “allenare” gesti considerati sbagliati o non proprio idonei al corretto funzionamento del mezzo. Molto probabilmente, infatti, anche tu hai l’abitudine di inserire il tuo spazzolino da denti insieme a tutti gli altri. In questo articolo ti spieghiamo perché è un gesto errato.

Ecco perché non dovresti mettere il tuo spazzolino da denti nel bicchiere insieme a tutti gli altri

Pulizia ed igiene sono due condizioni fondamentali per aiutare il nostro organismo a vivere in salute, soprattutto all’interno delle mura domestiche. Dunque, è sempre meglio fare attenzione a prenderci cura del nostro corpo, mettendo in atto particolari accorgimenti riguardo abitudini e gesti sbagliati.

In particolare, quando utilizziamo il nostro spazzolino mettiamo in atto (molto spesso) un’abitudine molto sbagliata. È molto diffusa, infatti, la tendenza a lasciare il proprio spazzolino all’interno del bicchiere insieme a tutti gli altri. Si tratta di un gesto particolarmente sbagliato che è da evitare.

Ma perché è sbagliato? Lo spazzolino è uno degli strumenti più intimi che possediamo, in quanto ci permette di pulire il nostro cavo orale. Tuttavia, è possibile incorrere in raffreddori ed influenza e utilizzare lo spazzolino rappresenta un pericolo per gli altri. Dunque, utilizzare il proprio spazzolino quando siamo malati e poi rimetterlo nel bicchiere insieme agli altri è sbagliatissimo.

In questo modo gli oggetti entreranno in contatto tra di loro e, attraverso batteri, virus e altri agenti patogeni che possono infettare gli altri spazzolini che vengono utilizzati dagli inquilini della casa. Dunque, il consiglio è quello di separare il proprio spazzolino dagli altri, anche quando non sei malato. Utilizzate magari contenitori diversi per cui è possibile la chiusura ermetica, in modo da evitare qualsiasi contatto con altri oggetti personali.