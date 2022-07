Sophie Codegoni: trasformata completamente prima e dopo Uomini e Donne

Dopo Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha fatto un cambiamento incredibile. Siete curiosi di vedere il prima e dopo? Da non credere, scopriamo com’è diventata.

Sophie Codegoni è diventata nota grazie a Uomini e Donne, purtroppo la storia d’amore con Matteo Ranieri è durata solo qualche settimana. Ora però, è felicemente fidanzata con un altro ex volto di U&D, ovvero Alessandro Basciano. Ma avete mai visto una foto dell’ex tronista prima dei ritocchini? Da non credere, sembra un’altra persona.

Sophie è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua ultima esperienza al Gf Vip. All’interno del reality si è messa completamente a nudo, rivelando alcuni dettagli molto intimi della sua vita passata. Nessuno si aspettava che l’ex tronista avesse un passato così complicato e turbolento.

Per fortuna, nonostante le difficoltà riscontrate, oggi è una donna realizzata e completa. Sophie al Grande Fratello è anche riuscita a trovare l’amore, infatti ora è felicemente fidanzata con Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e da quel momento non si sono più lasciati.

Sophie non ha mai nascosto i vari ritocchini dal chirurgo plastico, ma avete mai visto una sua foto prima del successo? Da non credere, era un’altra persona.

Sophie Codegoni: ecco com’era prima di Uomini e Donne

Non è un segreto il fatto che Sophie Codegoni abbia più volte ricorso alla chirurgia estetica. Lei stessa, all’interno della casa del Gf Vip ha ammesso di essersi rifatta il seno e le labbra. In pochi però, sanno esattamente com’era Sophie prima del successo, per questo oggi vi mostreremo alcune foto della sua trasformazione.