Uomini e Donne: la coppia scoppia? Vediamo meglio: potrebbe esserci una nuova rottura in vista tra due protagonisti del dating show.

Quest’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi potrebbe non essere stata troppo felice, specie per quanto riguarda il trono classico. Mentre i fan aspettano con ansia l’arrivo delle nuove puntate, con le registrazioni che inizieranno a fine agosto, continuano a seguire con interesse vecchi protagonisti.

Stando a ultimi rumors, una delle coppie formatasi al programma potrebbe essersi allontanata; sarà davvero così? Ecco la verità a riguardo, a commentare la situazione è lei stessa.

Uomini e Donne: la coppia scoppia? Vediamo meglio: parla lei

Se per il trono over si sono formate diverse coppie che non solo stanno ancora insieme, ma sono arrivate anche al matrimonio (per ultimi Isabella Ricci e Fabio Mantovani) i tronisti e i corteggiatori del trono classico pare siano stati meno fortunati.

Matteo ha rotto quasi subito con Noemi, mentre l’altro Matteo (Ranieri) si è lasciato dopo qualche mese con Valeria; ora, alcuni rumors volevano in crisi anche Roberta Giusti e Samuele Carniani, anche se in realtà pare non esserci nessuna rottura tra i due.

A commentare la situazione è infatti la stessa ex-tronista, che ha rivelato sui social (come riprende anche il sito La Nostra TV) come non si sia lasciata con Samuele, ma che i due hanno semplicemente affrontato un cambiamento, ovvero una vita a distanza.

“Stiamo affrontando la distanza. Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavamo insieme)…” ha spiegato Roberta, sottolineando poi come semplicemente non riesce a condividere foto e video col suo fidanzato semplicemente per questo, perché si trovano distanti.

“Le cose vanno bene…Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni, non vuol dire che ci siamo lasciati” le parole dell’ex-tronista, che rivela anche che ognuno sta portando avanti al meglio la propria vita.

Insomma, nonostante la distanza, la Giusti ha tranquillizzato tutti i fan: con Samuele, sua scelta al posto di Luca Salatino (poi diventato tronista) la storia d’amore va avanti