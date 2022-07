Maria De Filippi: ecco il suo più grande segreto

Parliamo di uno dei volti più amati della televisione italiana: a quanto pare, Maria De Filippi nasconde un piccolo segreto.

Quando parliamo di Maria De Filippi, facciamo riferimento ad una donna che è stata capace di rimanere sulla cresta dell’onda per più di vent’anni. Nonostante la bravura di tante colleghe infatti, capita spesso che – con il tempo – determinati programmi non riescano più a coinvolgere il pubblico e pertanto si vedono obbligati alla chiusura. Questo non è il caso delle trasmissioni che sono finite tra le mani di Maria De Filippi: da Amici a Uomini e Donne, fino ad arrivare a C’è Posta per Te – sono tutti prodotti che si sono trasformanti in veri e propri programmi sempreverdi dei palinsesti Mediaset.

Per questo motivo, sarebbe impossibile non trovarsi d’accordo con l’opinione pubblica secondo cui Maria De Filippi sia considerata la regina della tv italiana. Carisma, fascino e capacità di coinvolgere i telespettatori con la sua naturalezza e spontaneità; parliamo infatti di una donna che ha deciso coscientemente di distruggere il distacco tra conduttore e pubblico nel momento in cui ha pensato di sedersi sulle scalinate di U&D. Questi sono i punti di forza che l’hanno resa uno dei volti iconici del nostro panorama televisivo.

Tuttavia – per quanto grande, potente ed influente – non dobbiamo dimenticarci che anche Maria De Filippi sia un semplice essere umano, pertanto soggetta a paure, segreti reconditi ed insicurezze. Uno in particolare ha sconvolto i fan più fedeli della conduttrice: è stata lei stessa a rivelarlo durante uno dei suoi interventi presso Che tempo che fa.

Maria De Filippi e il suo oscuro segreto

Chi l’avrebbe mai immaginato che anche Maria De Filippi potesse avere paura? Siamo abituati ad associare i personaggi pubblici a figure prive di insicurezze e blocchi emotivi, dimenticandoci la loro naturale essenza di esseri umani. Per quanto potente, anche la conduttrice di C’è posta per te – nel corso della sua vita – ha sviluppato paure che non pensava avrebbe mai dovuto affrontare.

“So che per te è una cosa complicatissima vincere la paura dell’aereo” – sono state le parole di Fabio Fazio durante l’intervista a Maria De Filippi. La conduttrice, dal canto suo ha risposto: “Una volta non l’avevo questa paura, non ho neanche fatto un volo brutto […] Tutto ad un tratto ho iniziato ad avere paura degli spostamenti”. Ebbene sì, Maria De Filippi è aerofobica! L’avreste mai detto?