Milly Carlucci finalmente lo rivela, incredibile

Tanti lo attendevano e finalmente Milly Carlucci lo ha rivelato. Ecco che cosa fa l’amatissima conduttrice per rimanere in forma

Milly Carlucci è una delle presentatrici televisive più popolari e amate nel nostro Paese. La bravissima conduttrice è infatti apprezzatissima per il suo lavoro con il programma tra i più amati in assoluto nel mondo dello spettacolo: Ballando con le Stelle. Dopo anni, infatti, lo show è saldamente nelle sue mani e in tanti si chiedono come faccia ad essere così performante.

A 68 anni, infatti, Milly Carlucci sembra ancora una ragazzina e le sue performance sono incredibili. Grazie alla sua simpatia e all’incredibile energia, infatti, la bella presentatrice continua a stupire. Ma qual è il suo segreto? Ora finalmente Milly Carlucci ha rivelato cosa fa per mantenersi in forma. Da non credere.

Ecco che cosa fa Milly Carlucci per rimanere in forma

Dopo anni di grandissime performance, la splendida conduttrice Milly Carlucci vanta una forma fisica di altissimo livello. La stessa presentatrice televisiva ha affermato di seguire un regime alimentare piuttosto rigido e sano, che le permette di essere sempre in forma e mantenersi giovane.

La Carlucci, infatti, è appassionata di sport (in particolare il pattinaggio sul ghiaccio che ha praticato a livello agonistico). La bella conduttrice, infatti, fa molta ginnastica ogni mattina, ritagliandosi circa una mezz’ora al giorno.

Ma non solo sport e attività fisica. Per rimanere in forma e sana, Milly Carlucci segue un regime alimentare particolarmente bilanciato, che le permette di restare tonica e piena di energie. Per i più curiosi, la straordinaria conduttrice e volto di Rai 1 e di Ballando con le stelle ha rivelato ai fan alcuni dettagli della sua dieta che segue con grande disciplina.

In un’intervista, la conduttrice ha rivelato di consumare regolarmente frutta e verdura di stagione, arricchiti con molti legumi e un po’ di carne bianca. Tuttavia, la Carlucci deve fare a meno del pesce, in quanto è allergica, oltre a prodotti a base di glutine e lattosio, in quanto è un soggetto intollerante.

Dunque, non solo linea e forma fisica. Milly Carlucci deve seguire un regime alimentare piuttosto rigido per via delle allergie e delle intolleranze. Dunque via libera a grano saraceno tostato, olio extravergine, uova, verdure saltate in padella, carne bianca, zenzero, curcuma, insalate, mandorle, noci, riso venere ed erbe aromatiche.