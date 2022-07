WhatsApp: questo lo devi sapere per forza, è vitale!

Stai pensando di passare da Android ad iPhone o viceversa? Attenzione, devi assolutamente conoscere questo trucco di WhatsApp per trasferire le chat in pochi click. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

La lotta tra iOS e Android va avanti da moltissimi anni, c’è chi sostiene che uno sia meglio dell’altro per vari motivi. Ma c’è anche chi cambia idea e vuole passare ad un altro sistema operativo. Per fortuna esiste un modo facile e veloce per trasferire le chat di WhatsApp da un cellulare all’altro. Vediamo come funziona.

Da ormai moltissimi anni Google e Android si battono per creare le idee migliori per innovare i propri sistemi operativi. Nonostante, a livello di funzionalità sono praticamente alla pari, rimane la percezione differente che gli utenti hanno sulle loro funzionalità.

Infatti, c’è chi preferisce Android e chi invece predilige iOS, ma c’è anche chi vuole cambiare per capire cosa si perde. Ognuno ha sicuramente i suoi pro e suoi contro, ma in questi casi rimane sempre lo stesso problema, ovvero come fare il trasferimento dei dati e la compatibilità di alcune applicazioni.

Per fortuna, esiste un trucco molto semplice che vi permetterà di trasferire le chat ed i dati di WhatsApp da un dispositivo ad un altro. Andiamo a scoprire come funziona.

WhatsApp: ecco come trasferire le chat da Android ad Apple e viceversa

La prima cosa da fare se si vogliono trasferire le chat di WhatsApp da un cellulare con sistema operativo Android ad un iPhone con sistema iOS è collegare il WiFi su entrambi i dispositivi. Inoltre, è necessario che tutti e due i cellulari siano attaccati alla presa di corrente.

Poi scaricate sul vostro dispositivo Android l’app Passa a iOS, ed avviatela. Ora seguite le istruzioni, ad un certo punto apparirà un codice sull’iPhone da inserire sul telefono Android. Ora vi basterà cliccare su continua per completare l’associazione tra i due dispositivi.

A questo punto vi dovrebbe comparire nella schermata Trasferisci dati, andate WhatsApp e cliccate su Inizia. Ora sarà necessario attendere qualche minuto per esportare tutti i dati.

Ora, non vi resta che installare l’ultima versione di WhatsApp sull’iPhone e inserire il vostro numero di telefono, ecco fatto, ora avrete tute le vostre vecchie chat.

Se, invece, volete fare il processo inverso e quindi passare da Apple ad Android, sarà necessario utilizzare un altro procedimento. Se avete un Samsung è necessario collegare i dispositivi tramite un cavo. Poi seguite tutte le istruzioni dell’app Samsung Smart Switch, ora, con la fotocamera dell’iPhone inquadrate il QR code e cliccate su Avvia.

Infine, installate WhatsApp sul vostro Samsung ed effettuate l’accesso con il vecchion numero di cellulare. Ora avrete tutte le vostre chat.