Metabolismo: come riattivarlo in modo sano e veloce

Manca sempre meno alla fatidica prova costume, se non sei ancora corso ai ripari, oggi vi sveleremo un trucco per riattivare il metabolismo in modo facile e veloce. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

La prova costume è ormai dietro l’angolo, ma non preoccuparti, se non hai ancora raggiunto la tua forma fisica migliore, oggi scoprirai come accelerare il metabolismo in modo facile e veloce. Vediamo nel dettaglio cosa dicono gli esperti e come funziona.

Molte persone non sanno di avere il metabolismo bloccato, questo può accadere per diversi motivi come ad esempio una dieta sbagliata o uno stile di vita sedentario. Oppure può trattarsi di fattori genetici o di età.

Ma attenzione, qualsiasi sia la causa esistono diverse strategie per riuscire a riattivare il proprio metabolismo. La prima cosa da fare è sicuramente modificare la propria alimentazione e il consumo di energie. Ogni persona, ovviamente, avrà un percorso differente in base alle proprie esigenze.

Ad esempio, qualcuno avrà bisogno di mangiare di più, altri di mangiare di meno, insomma, la prima cosa da fare è ascoltare il proprio corpo. Ma in linea generale, tutti abbiamo bisogno di svolgere del movimento fisico.

Per questo motivo, oggi vi sveleremo alcuni esercizi utili per accelerare il proprio metabolismo.

Ecco come accelerare il metabolismo

Come dicevamo, per riattivare il proprio metabolismo è fondamentale iniziare ad effettuare dell’attività fisica quotidiana. Ma attenzione, qualsiasi sia l’esercizio, ricordatevi di riscaldare sempre i muscoli. In questo modo eviterete di farvi male.

Il primo esercizio da fare è molto semplice, mettetevi in piedi con la schiena dritta, poi sollevate una gamba alla volta, prima in avanti e poi indietro. Poi portate lentamente i talloni fino ai glutei. Eseguire 15 piegamenti a gamba per 3 volte.

Il secondo esercizio prevede l’utilizzo di 5 oggetti, questi dovranno essere distanziati tra loro per permettere la camminata a zig zag e girarci intorno. Ripetete l’esercizio per 10 volte in modo veloce.

L’ultimo esercizio per riattivare il metabolismo è da sdraiati, mettete le mani dietro il collo e flettete le ginocchia fino a toccare il petto. Per svolgerlo mettete un timer di 5 minuti.

Ora non vi resta che correre a fare questi esercizi. Voi cosa ne pensate?