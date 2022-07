Filippo Bisciglia: ecco cosa farà con Maria De Filippi

Previsto l’imminente ritorno in tv di Filippo Bisciglia. Ecco che cosa farà prossimamente e cosa deciderà Maria De Filippi

Secondo alcune indiscrezioni diffusesi molto rapidamente in questi giorni, Filippo Bisciglia sarebbe pronto a ritornare in tv grazie ad una nuova opportunità televisiva. Il volto di Temptation Island, infatti, potrebbe tornare ad essere protagonista sui canali Mediaset e in questo articolo ti vogliamo mostrare quali sono i piani del conduttore.

Il presentatore, infatti, è al centro di numerose novità che lo vedranno presto ancora una volta in tv. Intanto Maria De Filippi, regina indiscussa della televisione italiana e figura di spicco in casa Mediaset, ha già deciso cosa potrà fare il bel presentatore, amatissimo dal pubblico. Ecco, quindi, cosa farà Filippo Bisciglia e cosa ha deciso Maria De Filippi.

Filippo Bisciglia torna in tv: ecco che cosa farà

Filippo Bisciglia torna in tv e lo fa approfittando di una ghiottissima opportunità: La Talpa. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il conduttore 45enne sarebbe prontissimo a tornare in tv conducendo uno dei reality show più amati e seguiti nel nostro Paese.

Bisciglia ha infatti conquistato i telespettatori grazie alle sue abilità di presentatore sfoggiate con la conduzione di Temptaion Island e in molti vorrebbero rivederlo all’opera. Per quest’anno, il reality non è andato in onda e in moltissimi sono rimasti delusi. Ecco, quindi, come il conduttore potrebbe riscattarsi.

Secondo Pier Silvio Berlusconi, patron di casa Mediaset, sono necessarie novità importanti e ha specificato che lo stop al programma non è definitivo. Bisciglia, intanto, sembra voler scaldare i motori in vista di un altro importante appuntamento che lo vedrà protagonista e, anche sui social, dimostra di essere pronto ad iniziare una nuova avventura.

Secondo alcuni, infatti, sarebbe sempre più valida l’ipotesi che vede la prossima conduzione de La Talpa proprio in mano a Bisciglia. La produzione del programma, infatti, è stata affidata alla regina della tv, Maria De Filippi e nessuno si sente di escludere che la moglie di Maurizio Costanzo stia pensando proprio al conduttore 45enne.

“La Talpa, Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato!”. È questa l’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, esperto di gossip e informatissimo in tema di tv e spettacolo. Ad oggi non vi è ancora alcuna conferma ufficiale, dunque non resta che aspettare e vedere se davvero le indiscrezioni si riveleranno corrette.