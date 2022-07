Francesco Nuti: avete mai visto la figlia? Eccola

Non tutti conoscono la figlia del famoso attore italiano, Francesco Nuti. Ecco com’è oggi e che cosa fa la figlia d’arte

Francesco Nuti è stato uno degli attori più conosciuti e apprezzati nel panorama dello spettacolo italiano. Classe 1995, l’attore è diventato il simbolo del teatro in Italia, soprattutto negli anni ’90. Oggi è ancora molto conosciuto, ma la sua vita è cambiata radicalmente a causa di un bruttissimo episodio capitato nella sua vita.

A causa di un brutto incidente domestico avvenuto nel 2006, Francesco Nuti è infatti costretto su una sedia a rotelle e non ha la possibilità di parlare. Oggi l’attore è ancora molto conosciuto e in tanti hanno molta curiosità sulla sua vita privata. Non tutti, infatti, conoscono la figlia del famoso attore italiano. Ecco com’è oggi e che cosa fa la figlia d’arte.

Ecco chi è e che cosa fa la figlia di Francesco Nuti

Francesco Nuti ha raggiunto una grandissima popolarità nel nostro Paese grazie alla sua bravura come attore teatrale. Negli anni ha raggiunto l’apice della sua carriera, rimanendo tra i più grandi nel nostro Paese. Ma conoscete la sua vita privata? Ecco chi è e che cosa fa sua figlia.

Francesco Nuti è stato legato per molti anni alla sua ex compagna, Anna Malipiero. I due si sono conosciuti e messi insieme, dando poi alla luce, nel 1999, una figlia Ginevra. Negli anni, la ragazza è stata al centro di molti dibattiti per via della sua scelta di diventare la tutrice di suo padre dal momento in cui ha raggiunto i 18 anni.

Tuttavia, negli anni è aumentato l’interesse per la vita privata dei personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano, e ciò è avvenuto anche nel caso di Francesco Nuti.

Oggi, infatti, sua figlia è molto conosciuta e durante un’intervista rilasciata a Domenica In, la bella Ginevra ha dichiarato che sta proseguendo i suoi studi in medicina. Inoltre, ha annunciato di essere diventata la tutrice legale di suo padre. “Ho portato papà con me a Roma per averlo vicino – ha detto la bella Ginevra – Oggi è stabile, è in cura in una clinica dove si prendono cura di lui perché ha bisogno di assistenza continua”.