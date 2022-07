Bianca Guaccero, arriva la ricompensa che aspetteva: la conduttrice si consola dopo la recente delusione, le sue sono parole di gratitudine.

Già nelle sue performance come attrice, specie quella nell’amata fiction Capri, Bianca Guaccero si è conquistata l’amore dei fan, ma cimentandosi come conduttrice si è avvicinata ancora di più al suo pubblico mostrando tutta la sua umanità, oltre che la sua bellezza e il suo talento.

Purtroppo, dopo tante edizioni Detto Fatto non tornerà il prossimo settembre su Rai 2 e, quindi, al momento la Guaccero non tornerà in tv; nonostante la delusione però, è arrivata per lei la ricompensa più grande, che la fa davvero essere grata nonostante tutto.

Bianca Guaccero, arriva la ricompensa che aspettava: l’amore dopo la chiusura di Detto Fatto

Il programma di tutorial lascerà Rai 2, coi vertici dell’azienda che hanno deciso di puntare su nuovi format per aumentare gli ascolti; in attesa di capire quale sarà il futuro, la conduttrice nonostante la delusione si gode tutto l’amore dei suoi fan.

Sono infatti tantissimi quelli che hanno manifestato vicinanza alla Guaccero, che nei suoi quattro anni di programma (anche al fianco di Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi) ha sicuramente lasciato qualcosa al pubblico.

“Quanti messaggi belli mi state scrivendo…migliaia e migliaia! Continuate ad esprimere amore per noi e per Detto Fatto” ha scritto la conduttrice aggiungendo una storia su Instagram, facendo vedere a tutti i messaggi ricevuti.

Sicuramente un bel riconoscimento per lei, nonostante la decisione Rai di chiudere il programma; in fin dei conti, chi fa un lavoro del genere vive dell’affetto del suo pubblico, dimostrazione che si è in grado di lasciare qualcosa di più profondo.

“Questa è la ricompensa più grande e vera! GRAZIE!” sottolinea infatti Bianca, che comunque pare aver solamente detto “arrivederci” alla televisione; come rivelato da lei stessa in una recente intervista, presto tornerà di nuovo in tv, anche se non ci sono dettagli né sul come (ovvero con quale programma) né sul quando. Esclusa, stando agli ultimi rumors, la pista Ballando con le stelle; la Guaccero pare proprio non sarà trai concorrenti del programma della Carlucci.