Bianca Guaccero e Fabrizio Moro: parla lei e dice tutto

Bianca Guaccero è davvero fidanzata con Fabrizio Moro? La conduttrice rivela tutta la verità sulla questione. Scopriamo nel dettaglio le parole.

Bianca Guaccero è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico a casa. Dopo l’addio a Detto Fatto, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo ma a breve la vedremo nuovamente in tv al timone di una nuova trasmissione. Ora è tornata al centro dell’attenzione per via di una rivelazione shock sulla sua vita sentimentale.

Da diversi mesi si vocifera di una presunta relazione tra Bianca e Fabrizio Moro, fino a qualche giorno fa nessuno dei diretti interessati aveva smentito o confermato la notizia. Ma nelle ultime ore proprio la conduttrice, durante una lunga intervista si è lasciata andare ad una confessione.

Bianca è stata intervista dal quotidiano Il Messaggero e proprio durante la lunga chiacchierata ha finalmente vuotato il sacco sulla questione. La Guaccero ha fatto chiarezza una volta per tutta raccontato la verità sulla presunta love story con il noto cantante.

Siete curiosi di scoprire le sue parole? Vediamole insieme.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro sono fidanzati? Ecco la verità

Come dicevamo, in questi mesi si è spesso parlato della presunta love story tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Ora l’ex conduttrice di Detto Fatto ha finalmente svelato come stanno veramente le cose tra lei e il cantante. Bianca ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero in cui ha spiegato che lei e Fabrizio sono legati da un bellissimo rapporto di amicizia, ma che non è mai andato oltre.

Sembrerebbe quindi che tra Bianca e il cantante non ci sia nulla di più di un’amicizia, sono state quindi spente le ipotesi di una possibile love story. La Guaccero ha confermato “Siamo solo amici. Lo stimo tantissimo. Quelle che avevo fatto in passato erano solo delle battute. Sono single, ma non zitella e non mi sono ancora inacidita“.

Molti fan speravano che i due stessero davvero insieme, purtroppo però per il momento non c’è nessuna storia d’amore in corso.

Ora Bianca è pronta a tornare al timone di una nuova trasmissione, finalmente potrà dedicare il suo tempo a ciò che ama di più, ovvero la conduzione. Voi cosa ne pensate?