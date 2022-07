Tina Cipollari: avete mai visto la sorella? E’ una goccia d’acqua

Avete mai visto la sorella di Tina Cipollari, la storica opinionista del programma di Mediaset, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi?

È considerata una delle colonne portanti di Uomini e Donne, lo storico programma di Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Tina Cipollari. Prima di avere il ruolo di opinionista all’interno del day time di Canale 5, la Vamp partecipò al programma prima come corteggiatrice e successivamente come tronista.

La rivale della Cipollari è senza dubbio Gemma Galgani, anche se nelle ultime puntate si è concentrata su qualche altra tronista, lasciano un pochino in pace la dama torinese.

Non tutti sanno che l’opinionista del programma ha una sorella: è più grande di lei ci circa 8 anni, ma, nonostante ciò, sembrano essere due gemelle.

Tina Cipollari: avete mai visto la sorella dell’opinionista?

Andiamo a scoprire qualcosa in più su Annarita Cipollari. Sul profilo social di Tina non ci sono tante foto che le ritraggono insieme. Tra le due, stando a tanti gossip che girano sul web, non sembra esserci un buon rapporto.

Qualche tempo fa, durante una sua vecchia intervista, Tina rivelò che non le era piaciuta molto l’intromissione da parte di Annarita mentre si stava separando dal suo ex marito, Kikò Ralli.

Entrambe sono bionde ed il loro carattere sembra essere identico: ironiche e vulcaniche. Non ci sono molte notizie sulla vita di Annarita, me stando ad alcune voci che girano sul web, sembrerebbe che anche lei abbia affrontando una separazione.

Tina ha fatto sapere di avere un rapporto un po’ discontinuo con Annarita, fatto di avvicinamenti ed allontanamenti. Questo tipo di rapporto ce lo avrebbero da quando sono molto piccole.

A differenza di Tina, la sorella non ama i riflettori: predilige di più cucinare e bere un bicchiere di vino buono.

Nel profilo social di Annarita, però, qualche mese fa è spuntata una foto delle due donne insieme: in questo scatto, Tina e la sorella sono molto vicine e sembrerebbero anche unite. Forse, le due si stanno riavvicinando?

Avremo modo di rivedere Tina Cipollari nel suo ruolo di opinionista nel programma condotto da Queen Mary a settembre, quando tornerà su Canale 5 con Uomini e Donne.