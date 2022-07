Benedetta Parodi in prima tv? La verità: ecco i piani per la conduttrice nella prossima stagione televisiva 2022-2023.

Da diversi anni ormai, specie grazie ai programmi a tema culinario Benedetta Parodi è un volto noto della nostra televisione; oltre che per il suo grande fascino e il corpo scolpito, la conduttrice è amatissima per il suo talento alla conduzione, nonché per la sua simpatia e umanità.

In molti non vedono l’ora di tornare a vederla in tv a partire da settembre e, a quanto pare, verranno accontentati in questo modo; ecco in che modo, le novità a riguardo.

Benedetta Parodi in prima tv? La verità

Le varie emittenti si preparano alla nuova stagione televisiva e, dopo Rai, Mediaset e La7, è il turno anche delle altre reti di svelare al pubblico i palinsesti per la nuova stagione televisiva, tra cui anche Real Time.

Sulla rete spicca ovviamente la presenza della Parodi, che tornerà (come riportato da La Nostra TV) ancora una volta alla guida di Bake Off Italia – Dolci in forno; il programma in questi anni ha ottenuto un grandissimo successo e punta a bissare quanto fatto in precedenza.

Nel programma, secondo quanto segnala davidemaggio.it, ritorneranno con la Parodi anche i due giudici Damiano Carrara e Ernst Knam, mentre il nome tutto nuovo per la giuria sarà quello del pasticcere Tommaso Foglia. Ci sarà anche Clelia D’Onofrio, ma solamente per le schede relative ai dolci; la location del programma è la confermata Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, che ospiterà i vari partecipanti.

Tra gli altri programmi della rete torneranno Matrimonio a prima vista, Primo appuntamento e Fatto in casa; per la prima serata inizieranno in ordine Sorelle al limite a partire da settembre, e poi a ottobre Amiche al limite.

Spicca anche nel palinsesto Tailor made-Chi ha la stoffa?, nuovo programma condotto da Tommaso Zorzi, e anche il classico Il castello delle cerimonie; un palinsesto davvero molto ricco, per una rete che ha l’intenzione di continuare a stupire.