Antonella Elia: finalmente ci siamo, sta per succedere

Antonella Elia, finalmente ci siamo e sta per succedere: la showgirl, attrice e conduttrice torinese sembra pronta a farlo, ecco cosa.

Da anni ormai un volto noto del mondo dello spettacolo italiano, di recente Antonella Elia è stata protagonista come opinionista prima del Grande Fratello Vip (dopo esserne stata concorrente, ma solamente per sostituire temporaneamente Sonia Bruganelli) e poi a tempo pieno de La Pupa e il Secchione Show.

Ora però, per la 58enne conduttrice di Torino pare sia arrivato il momento di fare un grande passo anche nella sua vita privata; pare infatti che stia per succedere, ecco cosa.

Antonella Elia, finalmente ci siamo e sta per succedere: la conduttrice pare si stia preparando

Da diverso tempo ormai Antonella Elia ha una relazione con Pietro Delle Piane, cosentino classe ’74 attivissimo tra cinema e tv come attore; proprio in una recente intervista al settimanale Nuovo (riportata dal sito La Nostra TV), l’attore ha parlato del rapporto con la showgirl, rivelando una bellissima notizia.

“Siamo tutti e due diventati ‘signorini’…Per cui questo sarà il nostro primo ed unico matrimonio” spiega Delle Piane, rivelando quindi l’intento dei due di sposarsi davvero a breve.

A quanto pare, ci sarebbe già una data per il matrimonio, che si svolgerà nel 2023; tutto questo ovviamente, come sottolinea anche l’attore in maniera ironica, che “lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”.

I due hanno da tempo rafforzato il loro rapporto, che è ora più solido che mai; anche partecipando ad un reality show come Temptation Island Vip hanno avuto modo di scavare a fondo nella loro relazione, costruendo sempre di più solide basi.

“Ormai siamo sicuri l’uno dell’altra…L’esperienza a Temptation Island ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati” ha confermato l’attore, pronto finalmente a far diventare la showgirl torinese sua moglie.

Il grande momento dunque, dopo tre anni di relazione anche con diversi crisi, sembra essere arrivato; salvo colpi di scena, l’Elia sposerà il prossimo anno il suo Pietro e sicuramente i fan seguiranno con attenzione l’evento.