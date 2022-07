Gigi D’Alessio, ecco l’unica figlia femmina: avete mai visto la bellissima Ilaria? E’ davvero stupenda, cosa fa.

La famiglia di Gigi D’Alessio è sicuramente allargata e numerosa; nella scorsa edizione di Amici, abbiamo imparato a conoscere meglio Luca, in arte LDA, che fa appunto il cantante come il papà.

LDA non è però l’unico figlio d Gigi, che tra tanto maschi (compresi anche quelli avuti con Anna Tatangelo e la sua nuova compagna) ha anche una figlia femmina, Ilaria; l’avete mai vista? Ecco cosa fa, è bellissima.

Gigi D’Alessio, ecco l’unica figlia femmina: Ilaria D’Alessio

Prima della relazione con Anna Tatangelo e Denise Esposito (che l’ha reso di recente di nuovo papà) il cantante napoletano ha avuto tre figli con la prima moglie, Carmela Barbato; Claudio, Ilaria e appunto Luca.

A suscitare la curiosità del pubblico è però l’unica figlia femmna, Ilaria, nata nel ’92; come si può vedere dal suo profilo Instagram la ragazza oltre ad essere seguitissima sfoggia anche una bellezza sorprendente.

Laureatasi all’Università La Sapienza di Roma (con tesi sulla libertà di scelta delle donne) a differenza del papà e del fratello minore ha deciso di non intraprendere una carriera nel mondo della musica; Ilaria ha invece (come riporta il sito political24) una grandissima passione per la moda e sfoggia anche un corpo da modella.

Gli unici dettagli sulla vita privata di Ilaria provengono dai social, anche perché la ragazza sembra essere molto riservata e tenere alla sua privacy; non è dato sapere infatti se sia fidanzata (ma, in caso, i pretendenti non le mancheranno) o dove abiti, anche se viste le foto sembra muoversi spesso tra Roma e Milano.

Di recente, la D’Alessio ha anche sottolineato tutto il suo entusiasmo per l’arrivo del nuovo fratellino, accolto davvero benissimo da tutti i membri della famiglia; i figli di Gigi, nonostante le diverse madri, sembrano essere davvero tutti unitissimi e questo non può che far contento il cantante.